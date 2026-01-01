OliveTin on väike isemajutatav Go teenus, mis muudab eelmääratletud shelli käsud turvalisteks, klõpsatavateks nuppudeks veebiliideses. Administraator kirjeldab iga tegevuse YAML-i konfiguratsioonifailis — nimi, ikoon, käsk, valikulised argumendid, valikuline kinnitusdialoog — ja OliveTin kuvab need korras armatuurlauana, mida igaüks, kellel on juurdepääs, saab käivitada terminali puudutamata.

OliveTini isemajutamine oma VPS-is annab mittetehnilistele pereliikmetele, noorematele meeskonnakaaslastele või kioski-stiilis puuteekraanidele kontrollitud alamhulga toimingutest, mida nad saavad ohutult käivitada — taaskäivitada kinni jäänud teenuse, saata wake-on-lan paketi, värskendada Plexi teeki, käivitada varunduse — andmata üle SSH mandaate ega paljastamata suvalist käskude täitmist. Kuna OliveTin käivitab ainult käske, mille oled selgesõnaliselt deklareerinud, püsib mõjuulatus piiratud YAML-i konfiguratsiooniga.