Juurutage OliveTin ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline isemajutatav veebiliides, mis pakub eelmääratletud shelli käske ohutute, klõpsatavate nuppudena.
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Millega saab ehitada OliveTin
OliveTin on väike isemajutatav Go teenus, mis muudab eelmääratletud shelli käsud turvalisteks, klõpsatavateks nuppudeks veebiliideses. Administraator kirjeldab iga tegevuse YAML-i konfiguratsioonifailis — nimi, ikoon, käsk, valikulised argumendid, valikuline kinnitusdialoog — ja OliveTin kuvab need korras armatuurlauana, mida igaüks, kellel on juurdepääs, saab käivitada terminali puudutamata.
OliveTini isemajutamine oma VPS-is annab mittetehnilistele pereliikmetele, noorematele meeskonnakaaslastele või kioski-stiilis puuteekraanidele kontrollitud alamhulga toimingutest, mida nad saavad ohutult käivitada — taaskäivitada kinni jäänud teenuse, saata wake-on-lan paketi, värskendada Plexi teeki, käivitada varunduse — andmata üle SSH mandaate ega paljastamata suvalist käskude täitmist. Kuna OliveTin käivitab ainult käske, mille oled selgesõnaliselt deklareerinud, püsib mõjuulatus piiratud YAML-i konfiguratsiooniga.
OliveTin peamised omadused
YAML-määratletud tegevused
Kirjelda iga kestakäsku OliveTini konfiguratsioonifailis pealkirja, ikooni, valikuliste argumentide ja käivitamiskäitumisega, et kuvada lihvitud armatuurlaud.
Puutetundlik kasutajaliides
Kohanduv üheleheline rakendus, mis on loodud telefonidele, tahvelarvutitele ja seinale paigaldatavatele puuteekraanidele — ideaalselt sobiv kioski-tüüpi koduautomaatika jaoks.
Argument ja rippmenüü sisendid
Muuda keerulised käsud rippmenüüdeks, tekstiväljadeks või märkeruudu lülititeks, et mittetehnilised kasutajad saaksid neid iga kord õigete parameetritega käivitada.
Kinnitusdialoogid
Märgi tundlikud toimingud nõutavate kinnitustega, nii et ohtlikud käsud vajavad lisaklikki enne, kui need käivituvad.
Väike ressursijälg
Üksik Go binaar kasutab vaid mõnda MB RAM-i ja minimaalselt protsessorit, olles ideaalne paigutamiseks VPS-ile raskemate isemajutatud teenuste kõrvale.
Veebikonks ja API
Käivita toiminguid väliselt HTTP veebihaakide või REST API kaudu, et integreerida OliveTin automaatikatesse, skriptidesse ja koduautomaatika keskustesse.
Miks kasutada OliveTin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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