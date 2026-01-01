Profilarr ühendab sinu isemajutatud Radarr ja Sonarr eksemplarid kogukonna hallatavate kvaliteediprofiilide ja kohandatud vormingute andmebaasidega, rakendades testitud konfiguratsioone automaatselt, selle asemel et nõuda käsitsi sisestamist. See asendab tunde kestva eksemplaripõhise häälestamise ühe sünkroonimisoperatsiooniga, hoides iga arr-rakenduse sinu virnas kooskõlas uusimate kogukonna standarditega.

Profilarr'i isemajutamine sinu meediavirna kõrval tähendab, et profiiliuuendused toimuvad sinu ajakava järgi, täieliku nähtavusega selle kohta, mis muutus ja miks — ilma et peaksid tuginema välistele teenustele konfiguratsiooni sinu kohalikele rakendustele edastamiseks.