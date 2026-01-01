Juuruta Profilarr ühe klõpsuga paigaldus.
Automatiseerimistööriist, mis sünkroonib kvaliteediprofiilid ja kohandatud vormingud kogukonna andmebaasidest teie Radarr'i ja Sonarr'i eksemplaridesse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Profilarr
Profilarr ühendab sinu isemajutatud Radarr ja Sonarr eksemplarid kogukonna hallatavate kvaliteediprofiilide ja kohandatud vormingute andmebaasidega, rakendades testitud konfiguratsioone automaatselt, selle asemel et nõuda käsitsi sisestamist. See asendab tunde kestva eksemplaripõhise häälestamise ühe sünkroonimisoperatsiooniga, hoides iga arr-rakenduse sinu virnas kooskõlas uusimate kogukonna standarditega.
Profilarr'i isemajutamine sinu meediavirna kõrval tähendab, et profiiliuuendused toimuvad sinu ajakava järgi, täieliku nähtavusega selle kohta, mis muutus ja miks — ilma et peaksid tuginema välistele teenustele konfiguratsiooni sinu kohalikele rakendustele edastamiseks.
Profilarr peamised omadused
Profiili sünkroonimise automatiseerimine
Tõmbab kvaliteediprofiilid kaugetest kogukonna andmebaasidest ja rakendab neid Radarr'ile ja Sonarr'ile ilma käsitsi kopeerimise-kleepimiseta eri eksemplaride vahel.
Kohandatud vormingu haldus
Sünkroonib kohandatud vormingumääratlused ja skoore, nii et iga eksemplar teie virnas kasutab sama testitud konfiguratsiooni.
Mitme eksemplari tugi
Haldab mitut Radarr ja Sonarr eksemplari ühest liidesest, hoides neid kõiki järjepidevana ja vältides topelttööd.
Veebi kasutajaliides sisaldub
Brauseripõhine liides ühenduste haldamiseks, sünkroonimiste käivitamiseks ja rakendatud muudatuste ülevaatamiseks — SSH-d ega CLI-d pole vaja.
Püsiv seadistus
Kõik eksemplari mandaadid ja sünkroonimise olek salvestatakse nimega Docker'i kettale, mis säilib konteineri taaskäivitamisel ja piltide uuendamisel.
Miks kasutada Profilarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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