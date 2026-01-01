Kuni 69% allahindlust Redis tootele

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

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Tasuta automaatsed iganÃ¤dalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49â‚¬/kuus
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30-pÃ¤evane rahatagastuse garantii
Deploy Redis in one click installation.

Valige VPS-pakett Redis jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 â‚¬/kuus 2 aastaks. TÃ¼hista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kÃµik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepÃ¤Ã¤s konteineri logidele
Ãœhe klÃµpsuga vÃ¤rskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps vÃµrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused Ã¼le kogu maailma
Tasuta domeen Ã¼heks aastaks

KÃµik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Redis

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams â€” making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Redis peamised omadused

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

Miks kasutada Redis Hostingeris

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tÃ¶Ã¶le panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja kÃ¤sitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

KÃ¤ivita Ã¼he klÃµpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemÃ¼Ã¼ri, DDoS-kaitse ja pideva jÃ¤lgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

KÃ¤ita ja halda mitut Dockeri konteinerit Ã¼hest kohast. Juuruta, uuenda ja jÃ¤lgi oma projekte hÃµlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrÃ¼hmale lÃ¤hedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused PÃµhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja LÃµuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tÃ¶Ã¶aeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt tÃ¶Ã¶korras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil pÃµhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kÃµik sujuv ja suurepÃ¤rane, kui tehisintellekt teie kÃ¼simust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tÃµusude ja mÃµÃµnadeta. TÃ¤nan arendusmeeskonda ja kÃµiki teisi asjaosalisi. JÃ¤tkake samas vaimus ðŸš€

Noel
Noel

LÃµpuks ometi VPS-hostinguettevÃµte, mis teeb seda Ãµigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. SuurepÃ¤rane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. UsaldusvÃ¤Ã¤rne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

PÃ¤rast seda, kui kaotasin juurdepÃ¤Ã¤su oma isehostitud n8n instantsile, vÃµtsin Ã¼hendust Hostingeri toega ja olin Ã¤Ã¤rmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja pÃµhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tÃ¤nu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tÃ¤nan teid veelkord, Carla.

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Martin K
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EttevÃµttel lÃ¤heb hÃ¤sti, olen nende kaudu kasutatavate teenustega vÃ¤ga rahul. Need pole nii kallid kui mÃµned kohad, kus on tÃµeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-pÃ¤evane raha tagasi garantii

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