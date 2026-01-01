Ever Gauzy on avatud lähtekoodiga ärijuhtimise platvorm, mis ühendab ERP, CRM, HRM, ATS ja projektijuhtimise ühte tööruumi. See on loodud agentuuridele, konsultatsioonifirmadele ja teenusepõhistele meeskondadele, kes peavad jälgima aega, haldama palgaarvestust, juhtima müügitorusid ja aru andma kasumlikkusest, ilma et peaksid kokku lappima viit eraldi SaaS-i tellimust.

Gauzy ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, lepingud, arved ja personalidokumendid sinu täieliku kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Platvormi arendab aktiivselt Ever Co., tuhandete kaastöötajatega GitHubis ja avatud lähtekoodiga litsentsiga, mis võimaldab kommertslikku ise majutamist.