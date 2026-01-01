Ever Gauzy ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga äriplatvorm, ühendades ERP, CRM, HRM, ATS ja projektijuhtimise ühes tööruumis.
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Millega saab ehitada Ever Gauzy
Ever Gauzy on avatud lähtekoodiga ärijuhtimise platvorm, mis ühendab ERP, CRM, HRM, ATS ja projektijuhtimise ühte tööruumi. See on loodud agentuuridele, konsultatsioonifirmadele ja teenusepõhistele meeskondadele, kes peavad jälgima aega, haldama palgaarvestust, juhtima müügitorusid ja aru andma kasumlikkusest, ilma et peaksid kokku lappima viit eraldi SaaS-i tellimust.
Gauzy ise majutamine oma VPS-is hoiab kliendiandmed, lepingud, arved ja personalidokumendid sinu täieliku kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Platvormi arendab aktiivselt Ever Co., tuhandete kaastöötajatega GitHubis ja avatud lähtekoodiga litsentsiga, mis võimaldab kommertslikku ise majutamist.
Ever Gauzy peamised omadused
Ühtne ERP sviit
Finants-, varude halduse, ostude ja raamatupidamise moodulid jagavad ühtset andmemudelit, nii et aruanded kajastavad alati samu numbreid kõigis osakondades.
Sisseehitatud CRM
Jälgi müügivihjeid, tehinguid, kontakte ja müügitorusid koos arveldamise ja projektide elluviimisega, ilma andmeid eraldi tööriistade vahel eksportimata.
HRM ja ATS
Halda töötajaid, kandidaate, puhkuseid, lepinguid ja kogu värbamisprotsessi tööpakkumise loomisest kuni sisseelamiseni ühes kohas.
Aja jälgimine ja tööajalehed
Sisseehitatud aja jälgimine käsitsi ja automaatsete sisestustega suunatakse otse palgaarvestusse, arveldamisse ja projekti kasumlikkuse aruannetesse.
Mitme rentnikuga tööruumid
Käita mitut organisatsiooni ja meeskonda ühel juurutusel, kus igal rentnikul on eraldi andmed, õigused ja arveldamine.
Avatud liidestuse API
REST ja GraphQL API-d ning webhooki integratsioonid GitHubi, Hubstaffi, Upworki ja Make.com-iga võimaldavad sul Gauzyt laiendada, et see sobiks olemasolevate töövoogudega.
Miks kasutada Ever Gauzy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.