Juuruta Logto ühe klõpsuga installatsioon.
Terviklik identiteedi- ja autentimisplatvorm koos OAuth 2.0, OIDC ja ettevõtte SSO toega.
Valige VPS-pakett Logto jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Logto
Logto on kaasaegne identiteedi- ja juurdepääsuhaldusplatvorm, mis pakub täielikku autentimisinfrastruktuuri veebi-, mobiili- ja API-rakenduste jaoks. See rakendab valmiskujul OAuth 2.0, OpenID Connecti ja SAML-i, koos eelnevalt ehitatud sisselogimise kasutajaliidese komponentidega, sotsiaalse sisselogimise integratsioonidega, MFA-ga ja rollipõhise juurdepääsukontrolliga — nii et meeskonnad saavad lisada tootmiskvaliteediga autentimise, ilma et peaksid seda nullist ehitama.
Logto ise majutamine oma VPS-is annab sulle piiramatu arvu kasutajaid fikseeritud hinnaga, täieliku andmesuveräänsuse mandaatide ja sessiooniandmete üle ning paindlikkuse täita andmete asukoha või vastavusnõudeid, mida kolmanda osapoole autentimisteenused ei suuda rahuldada.
Logto peamised omadused
OAuth 2.0 ja OIDC
Tööstusstandarditele vastavad protokollid rakenduste ja API-de kaitsmiseks ilma kohandatud autentimisloogikat kirjutamata.
Sotsiaalse sisselogimise integratsioonid
Lisa Google, GitHub, Microsoft ja kümneid teisi sotsiaalteenuse pakkujaid mis tahes rakendusele minimaalse seadistusega.
Mitmefaktoriline autentimine
Kaitse kontosid TOTP, SMS-i ja e-posti OTP mitmefaktorilise autentimisega ning paroolivabade sisselogimisvoogudega.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra rollid, õigused ja ulatus, et täpselt kontrollida, millele iga kasutaja või rakendus ligi pääseb.
Organisatsiooni haldamine
Toeta mitme rentnikuga SaaS-rakendusi sisseehitatud organisatsiooni- ja meeskonnastruktuuridega koos organisatsioonipõhise SSO-ga.
Miks kasutada Logto Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.