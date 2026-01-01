Logto on kaasaegne identiteedi- ja juurdepääsuhaldusplatvorm, mis pakub täielikku autentimisinfrastruktuuri veebi-, mobiili- ja API-rakenduste jaoks. See rakendab valmiskujul OAuth 2.0, OpenID Connecti ja SAML-i, koos eelnevalt ehitatud sisselogimise kasutajaliidese komponentidega, sotsiaalse sisselogimise integratsioonidega, MFA-ga ja rollipõhise juurdepääsukontrolliga — nii et meeskonnad saavad lisada tootmiskvaliteediga autentimise, ilma et peaksid seda nullist ehitama.

Logto ise majutamine oma VPS-is annab sulle piiramatu arvu kasutajaid fikseeritud hinnaga, täieliku andmesuveräänsuse mandaatide ja sessiooniandmete üle ning paindlikkuse täita andmete asukoha või vastavusnõudeid, mida kolmanda osapoole autentimisteenused ei suuda rahuldada.