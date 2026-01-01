Raamatute riiul on kogukonna hallatav järeltulija Readarrile, mis on ehitatud samale arr raamistikule, mis toetab Sonarr ja Radarr. See jälgib teie lemmikautoreid, jälgib uusi väljaandeid ja laadib automaatselt alla ning korraldab raamatud teie olemasolevate allalaadimisprogrammide kaudu — sealhulgas qBittorrent, Transmission, SABnzbd ja NZBGet — enne nende salvestamist teie Calibre või Calibre-Web raamatukokku puhta metaandmestikuga.

Raamatute riiuli iseteenindamine VPS-is hoiab teenuse töös 24/7, et väljaanded saaksid kinni püüda hetkel, kui need ilmuvad, ilma et oleks vaja sõltuda kodumasina online olekust. Püsivad mahud säilitavad teie autorite nimekirjad, kvaliteedi profiilid ja allalaadimise ajalugu konteineri uuenduste vahel.