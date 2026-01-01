Bookshelfi ühe klõpsuga paigaldus.
Readarri aktiivne kogukondlik taaselustamine e-raamatute ja audioraamatute kogu haldamise automatiseerimiseks.
Valige VPS-pakett Bookshelf jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Bookshelf
Raamatute riiul on kogukonna hallatav järeltulija Readarrile, mis on ehitatud samale arr raamistikule, mis toetab Sonarr ja Radarr. See jälgib teie lemmikautoreid, jälgib uusi väljaandeid ja laadib automaatselt alla ning korraldab raamatud teie olemasolevate allalaadimisprogrammide kaudu — sealhulgas qBittorrent, Transmission, SABnzbd ja NZBGet — enne nende salvestamist teie Calibre või Calibre-Web raamatukokku puhta metaandmestikuga.
Raamatute riiuli iseteenindamine VPS-is hoiab teenuse töös 24/7, et väljaanded saaksid kinni püüda hetkel, kui need ilmuvad, ilma et oleks vaja sõltuda kodumasina online olekust. Püsivad mahud säilitavad teie autorite nimekirjad, kvaliteedi profiilid ja allalaadimise ajalugu konteineri uuenduste vahel.
Bookshelf peamised omadused
Automaatne autori jälgimine
Jälgi kõiki autori bibliograafiaid ja sarju, nii et iga uus väljaanne lisatakse automaatselt allalaadimisjärjekorda ilma käsitsi otsimiseta.
Mitmevorminguline e-raamatu tugi
Toetab EPUB, MOBI, AZW3, PDF ja audioraamatu vorminguid, sealhulgas M4B, andes sulle ühe tööriista kogu sinu digitaalse raamatukogu jaoks.
Lae alla kliendi integratsioon
Ühendub qBittorrenti, Transmissioni, Deluge'i, SABnzbd ja NZBGetiga, nii et raamatud jõuavad sinu teeki läbi selle kliendi, mida sa juba kasutad.
Calibre raamatukogu sünkroonimine
Integreerub otse Calibre ja Calibre-Webiga, et importida automaatselt uusi hankimisi koos ühtsete metaandmete ja kaustade nimetamisega.
Kvaliteediprofiili haldamine
Määra eelistatud vormingud ja varuvariandid profiili kohta, tagades, et allalaadimised vastavad sinu kvaliteedistandarditele ilma käsitsi sekkumiseta.
Miks kasutada Bookshelf Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.