Juuruta MantisBT ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga veajälgija tarkvarameeskondadele vigade logimiseks, funktsioonitaotluste haldamiseks ja projektitöövoogude koordineerimiseks.
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Millega saab ehitada MantisBT
MantisBT (Mantis veajälgija) on pikaajaline avatud lähtekoodiga probleemide jälgimise süsteem, mis on kirjutatud PHP-s ja mida tarkvarameeskonnad kasutavad vigade logimiseks, funktsioonitaotluste haldamiseks ja töö koordineerimiseks mitme projekti vahel. Ehitatud kohandatavate töövoogude, detailsete projektipõhiste õiguste ja e-posti teavituste ümber, keskendub see probleemide haldamise distsipliinile ilma täielike projektijuhtimise tarkvarakomplektide liigse koormuseta.
MantisBT-i ise majutamine hoiab teatatud defekte, manuseid ja sisekommunikatsiooni teie kontrolli all olevas infrastruktuuris — mis on oluline organisatsioonidele, kelle veateated sisaldavad reprodutseerimisetappe, kliendiandmeid või patenteeritud koodi. See juurutus sisaldab MariaDB-d vastupidava probleemide ajaloo jaoks ja eemaldab kasutajapõhised litsentsitasud, mida nõuavad paljud kommertslikud probleemide jälgimise süsteemid.
MantisBT peamised omadused
Kohandatavad töövood
Määra olekute üleminekud, lahenduse olekud ja juurdepääsureeglid projekti kohta, nii et jälgija peegeldaks, kuidas iga meeskond tegelikult tööd aruandest lahenduseni liigutab.
Täpsemad load
Rollipõhine juurdepääsukontroll projekti, kategooria ja välja tasandil hoiab tundlikud probleemid nähtavana ainult neile inimestele, kes neid näha peavad.
E-posti teavitused
Seadistatavad e-posti reeglid teavitavad raportijaid, käitlejaid ja jälgijaid, kui probleemid olekut muudavad, tagades, et ükski viga ega funktsioonitaotlus ei jää märkamata.
Kohandatud väljad ja filtrid
Lisa suvalisi kohandatud välju probleemidele ja salvesta keerulisi filtreid nimetatud vaadetena, et sorteerida tuhandeid aruandeid konteksti kaotamata.
Pistikprogrammi arhitektuur
Lai pistikprogrammide ökosüsteem laiendab MantisBT-d versioonihalduse integratsiooni, täiendavate autentimismeetodite ja aruandluse lisamoodulitega.
REST ja SOAP API-d
Nii REST- kui ka SOAP-liidesed võimaldavad skriptida probleemide loomist, automatiseerida sorteerimist ja integreerida jälgimissüsteemi CI torujuhtmete või väliste tööriistadega.
Miks kasutada MantisBT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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