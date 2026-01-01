MantisBT (Mantis veajälgija) on pikaajaline avatud lähtekoodiga probleemide jälgimise süsteem, mis on kirjutatud PHP-s ja mida tarkvarameeskonnad kasutavad vigade logimiseks, funktsioonitaotluste haldamiseks ja töö koordineerimiseks mitme projekti vahel. Ehitatud kohandatavate töövoogude, detailsete projektipõhiste õiguste ja e-posti teavituste ümber, keskendub see probleemide haldamise distsipliinile ilma täielike projektijuhtimise tarkvarakomplektide liigse koormuseta.

MantisBT-i ise majutamine hoiab teatatud defekte, manuseid ja sisekommunikatsiooni teie kontrolli all olevas infrastruktuuris — mis on oluline organisatsioonidele, kelle veateated sisaldavad reprodutseerimisetappe, kliendiandmeid või patenteeritud koodi. See juurutus sisaldab MariaDB-d vastupidava probleemide ajaloo jaoks ja eemaldab kasutajapõhised litsentsitasud, mida nõuavad paljud kommertslikud probleemide jälgimise süsteemid.