Yao on avatud lähtekoodiga täislahendusega rakenduse käitusaeg, mis võimaldab arendajatel luua veebirakendusi, REST API-sid ja administraatori juhtpaneele, kirjutades JSON- ja YAML-konfiguratsioonifaile tagakoodi asemel. Algselt madala koodiga mootor, on Yao v1.0 arenenud AI-agendi platvormiks koos natiivse MCP (Model Context Protocol) integratsiooniga, mitme agendi orkestreerimisega ja sisseehitatud vestlusliidesega.

Erinevalt traditsioonilistest raamistikest tarnitakse Yao ühe Go binaarfailina koos sisseehitatud SQLite andmebaasiga, V8 JavaScripti mootoriga TypeScripti konksude jaoks ja serveripoolse UI-süsteemiga — muutes selle iseseisvaks keskkonnaks AI-toega veebirakenduste loomiseks ja käitamiseks ilma eraldi käitusaegade või andmebaaside haldamiseta.