Paigalda Yao ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga rakenduse käitusaeg ja AI agendi raamistik veebirakenduste ja API-de loomiseks JSON-konfiguratsiooniga.
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Millega saab ehitada Yao
Yao on avatud lähtekoodiga täislahendusega rakenduse käitusaeg, mis võimaldab arendajatel luua veebirakendusi, REST API-sid ja administraatori juhtpaneele, kirjutades JSON- ja YAML-konfiguratsioonifaile tagakoodi asemel. Algselt madala koodiga mootor, on Yao v1.0 arenenud AI-agendi platvormiks koos natiivse MCP (Model Context Protocol) integratsiooniga, mitme agendi orkestreerimisega ja sisseehitatud vestlusliidesega.
Erinevalt traditsioonilistest raamistikest tarnitakse Yao ühe Go binaarfailina koos sisseehitatud SQLite andmebaasiga, V8 JavaScripti mootoriga TypeScripti konksude jaoks ja serveripoolse UI-süsteemiga — muutes selle iseseisvaks keskkonnaks AI-toega veebirakenduste loomiseks ja käitamiseks ilma eraldi käitusaegade või andmebaaside haldamiseta.
Yao peamised omadused
JSON API ehitaja
Määratle REST API lõpp-punktid, andmebaasimudelid ja adminipaneelid täielikult JSON/YAML konfiguratsioonifailides, välistades taustaprogrammi korduvkoodi.
AI-agendi orkestreerimine
Natiivne MCP tugi ja mitmeagendi täitmine võimaldab sul ühendada AI tööriistu, delegeerida ülesandeid alamagentidele ja käivitada paralleelseid agendi töövooge ühest konfiguratsioonist.
Manustatud V8 mootor
Käita TypeScripti äriloogikat ja konksusid otse Yao sees, kasutades komplekteeritud V8 JavaScripti käitusaega — Node.js-i installimine pole vajalik.
Serveripoolne UI
SUI Pages pakub komponendipõhist serveripoolset renderdussüsteemi täielike esiotsa liideste loomiseks ilma eraldi JavaScripti raamistikuta.
Sisseehitatud vektorotsing
Integreeritud vektorotsing, teadmusgraafik ja GraphRAG-i võimalused toetavad semantilist dokumendiotsingut ja tehisintellekti teadmusbaasi funktsioone.
Miks kasutada Yao Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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