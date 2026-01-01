Paigalda Papra ühe klõpsuga.
Minimalistlik avatud lähtekoodiga dokumendihaldusplatvorm sinu oluliste failide arhiveerimiseks ja taastamiseks.
Valige VPS-pakett Papra jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Papra
Papra on avatud lähtekoodiga dokumendihaldus- ja arhiveerimisplatvorm, mis on loodud isiklike ja organisatsiooniliste dokumentide pikaajaliseks säilitamiseks ja lihtsaks kättesaamiseks — kviitungid, garantiid, lepingud ja kõik muu, mida pead alles hoidma. Erinevalt ülepaisutatud DMS-lahendustest keskendub Papra lihtsusele: laadi üles dokumente, märgi need sildiga, otsi neid ja leia need aastaid hiljem uuesti üles.
Papra iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma dokumentide üle, ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta, dokumendipõhiste tasudeta ja ilma salvestuspiiranguteta peale sinu enda kettaruumi. Sisseehitatud SQLite andmebaas tähendab null infrastruktuurisõltuvust — lihtsalt üks konteiner ja maht.
Papra peamised omadused
Täistekstiotsing
Otsi koheselt dokumendi sisust, siltidelt ja metaandmetest — sealhulgas OCR-i abil skannitud piltidelt eraldatud tekstist.
Automaatsed sildistamise reeglid
Määra reeglid sissetulevate dokumentide automaatseks sildistamiseks failinimemustrite või sisu alusel, hoides oma arhiivi korras ilma käsitsi tööta.
E-posti vastuvõtt
Saada dokumendid otse oma Papra sisendkausta e-posti teel, muutes kviitungite ja arvete arhiveerimise lihtsaks nende saabumisel.
Organisatsioonid ja jagamine
Loo mitu organisatsiooni ja kutsu kaastöötajaid, et pered või väikesed meeskonnad saaksid dokumente koos hallata eraldi ruumides.
API ja veebihaagid
Integreeri Papra teiste tööriistadega, kasutades REST API-t, CLI-d, SDK-d ja webhooks'e automatiseeritud dokumenditöövoogude jaoks.
Miks kasutada Papra Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.