Papra on avatud lähtekoodiga dokumendihaldus- ja arhiveerimisplatvorm, mis on loodud isiklike ja organisatsiooniliste dokumentide pikaajaliseks säilitamiseks ja lihtsaks kättesaamiseks — kviitungid, garantiid, lepingud ja kõik muu, mida pead alles hoidma. Erinevalt ülepaisutatud DMS-lahendustest keskendub Papra lihtsusele: laadi üles dokumente, märgi need sildiga, otsi neid ja leia need aastaid hiljem uuesti üles.

Papra iseseisev majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma dokumentide üle, ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta, dokumendipõhiste tasudeta ja ilma salvestuspiiranguteta peale sinu enda kettaruumi. Sisseehitatud SQLite andmebaas tähendab null infrastruktuurisõltuvust — lihtsalt üks konteiner ja maht.