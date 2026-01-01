Maloja on avatud lähtekoodiga isemajutatav muusika skrobbler — mõtle isiklikule Last.fm-ile — mis salvestab iga esitatud loo ja muudab ajaloo edetabeliteks, parimate artistide edetabeliteks, ajapulsi graafikuteks ja aastakokkuvõteteks. See aktsepteerib skrobbleid klientidelt, mis juba kasutavad Last.fm API-t, GMusicBrowserit, mpdscribble'it, mitme skrobbleri rakendusi ja otseseid API integratsioone mängijatelt nagu Plex, Jellyfin ja Navidrome.

Maloja isemajutamine sinu oma VPS-is hoiab sinu kuulamisandmete privaatset ja püsivat salvestust, selle asemel, et jätta see kolmanda osapoole platvormile, mis võib sulgeda, hindu muuta või andmete avaldamise viisi muuta. Koos metaandmete rikastamisega Last.fm-ist, Spotifyst, MusicBrainzist ja TheAudioDB-st, saad rikkaliku isikliku muusika armatuurlaua, mis elab üle teenusepakkuja vahetumise.