Juuruta Maloja ühe klõpsuga.
Ise majutatud muusika skrobli andmebaas, mis muudab sinu kuulamisajaloo isiklikeks edetabeliteks, statistikaks ja Last.fm-i stiilis profiilideks.
Valige VPS-pakett Maloja jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Maloja
Maloja on avatud lähtekoodiga isemajutatav muusika skrobbler — mõtle isiklikule Last.fm-ile — mis salvestab iga esitatud loo ja muudab ajaloo edetabeliteks, parimate artistide edetabeliteks, ajapulsi graafikuteks ja aastakokkuvõteteks. See aktsepteerib skrobbleid klientidelt, mis juba kasutavad Last.fm API-t, GMusicBrowserit, mpdscribble'it, mitme skrobbleri rakendusi ja otseseid API integratsioone mängijatelt nagu Plex, Jellyfin ja Navidrome.
Maloja isemajutamine sinu oma VPS-is hoiab sinu kuulamisandmete privaatset ja püsivat salvestust, selle asemel, et jätta see kolmanda osapoole platvormile, mis võib sulgeda, hindu muuta või andmete avaldamise viisi muuta. Koos metaandmete rikastamisega Last.fm-ist, Spotifyst, MusicBrainzist ja TheAudioDB-st, saad rikkaliku isikliku muusika armatuurlaua, mis elab üle teenusepakkuja vahetumise.
Maloja peamised omadused
Isiklikud kuulamisedetabelid
Sirvi parimaid artiste, albumeid ja lugusid konfigureeritavate ajavahemike lõikes koos edetabelite, trendijoonte ja perioodidevaheliste võrdlustega.
Last.fm-ühilduv API
Võta vastu skrobleid mis tahes kliendilt, mis kasutab Last.fm API-t — telefonid, lauaarvuti pleierid, skriptid — ilma kohandatud adaptereid kirjutamata.
Mängija integratsioonid
Võta vastu scrobble'id otse Plexist, Jellyfinist, Navidrome'ist, multi-scrobbler'itest, mpdscribble'ist ja teistest kogukonna loodud sildadest.
Pulsi-stiilis ajagraafikud
Visualiseeri, kui tihti sa kuulad kindlaid artiste, albumeid või lugusid nädalate, kuude ja aastate jooksul, et märgata taasavastusi ja kuulamishooge.
Metaandmete rikastamine
Tõmba artisti pilte ja albumikujundusi Last.fm-ist, Spotifyst, MusicBrainzist ja TheAudioDB-st, et sinu juhtpaneel näeks kohe karbist välja võttes lihvitud välja.
Last.fm puhverskrobeldamine
Soovi korral edasta saabuvaid skrobbleid Last.fm-i, nii et sinu olemasolev avalik profiil jätkab uuendamist, samal ajal kui sa ehitad ka privaatset arhiivi.
Miks kasutada Maloja Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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