Paigalda Tracearr ühe klõpsuga.
Ühtne voo jälgimise armatuurlaud Plexi, Jellyfini ja Emby jaoks, reaalajas analüütika ja konto jagamise tuvastusega.
Valige VPS-pakett Tracearr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tracearr
Tracearr on avatud lähtekoodiga jälgimisplatvorm, mis koondab Plexi, Jellyfini ja Emby ühele juhtpaneelile. Jälgi aktiivseid vooge reaalajas, vaata üle kogu seansi ajalugu koos geolokatsiooni andmetega ja süvene teegi analüütikasse — kõike seda ilma mitme tööriista vahel žongleerimata.
Erinevalt Tautullist või Jellystatist töötab Tracearr samaaegselt kõigi kolme suurema meediaserveriga. Selle sisseehitatud jagamise tuvastamise mootor kasutab kuut reeglitüüpi — sealhulgas võimatu reisimine ja seadme kiirus — et automaatselt märgistada kahtlane konto tegevus, kaitstes sinu serverit väärkasutuse eest.
Tracearr peamised omadused
Mitme serveri juhtpaneel
Ühenda Plex, Jellyfin ja Emby ühele liidesele ning jälgi kõiki servereid ühelt juhtpaneelilt.
Jagamise tuvastamine
Kuus reeglitüüpi — sealhulgas võimatu reisimine ja samaaegsete voogude piirangud — märgivad ja hindavad automaatselt kahtlast kontotegevust.
Vooganalüütika
Vaata, kes mida, millal ja millisel seadmel vaatas, koos koodeki jaotuste, transkodeerimissuhete ja ribalaiuse kasutusega seansi kohta.
Raamatukogu sissevaated
Spetsiaalsed lehed kvaliteetse levitamise, salvestusruumi tasuvuse, duplikaatide tuvastamise ja kaasamise mõõdikute jaoks kogu sinu meediakogu ulatuses.
Reaalajas märguanded
Discordi veebihaagid ja kohandatud teavitused käivituvad koheselt, kui jagamisreeglid rakenduvad või kasutajate usalduspunktid langevad.
Andmete import
Teisalda olemasolev vaatamisajalugu Tautullist või Jellystatist, et saaksid alustada täieliku kontekstiga, mitte tühjalt lehelt.
Miks kasutada Tracearr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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