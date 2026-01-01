Drupal on küps, ettevõtte tasemel sisuhaldussüsteem, mida usaldavad valitsused, ülikoolid, meediaettevõtted ja Fortune 500 organisatsioonid üle maailma. Selle modulaarne arhitektuur ja ulatuslik ökosüsteem, mis koosneb üle 50 000 panustatud mooduli, võimaldavad meeskondadel luua kõike alates lihtsast toimetusveebist kuni keeruka mitme saidiga digitaalse platvormini ilma ühtegi kohandatud koodirida puudutamata.

Drupal'i peata CMS-i võimalused, tugev API kiht ja detailne õiguste süsteem muudavad selle sobivaks organisatsioonidele, kes peavad haldama sisu mitme kanali kaudu — veebis, mobiilis ja mujal — säilitades samal ajal ranged toimetuslikud tööprotsessid ja vastavusnõuded. See juurutus ühendab Drupali PostgreSQL-i taustaprogrammiga tootmiskvaliteediga töökindluse ja jõudluse tagamiseks.