Ühe klõpsuga Drupali paigaldus.
Ettevõtlusklassi avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem, mis käitab miljoneid veebisaite üle maailma, alates isiklikest blogidest kuni suuremahuliste valitsusportaalideni.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Drupal
Drupal on küps, ettevõtte tasemel sisuhaldussüsteem, mida usaldavad valitsused, ülikoolid, meediaettevõtted ja Fortune 500 organisatsioonid üle maailma. Selle modulaarne arhitektuur ja ulatuslik ökosüsteem, mis koosneb üle 50 000 panustatud mooduli, võimaldavad meeskondadel luua kõike alates lihtsast toimetusveebist kuni keeruka mitme saidiga digitaalse platvormini ilma ühtegi kohandatud koodirida puudutamata.
Drupal'i peata CMS-i võimalused, tugev API kiht ja detailne õiguste süsteem muudavad selle sobivaks organisatsioonidele, kes peavad haldama sisu mitme kanali kaudu — veebis, mobiilis ja mujal — säilitades samal ajal ranged toimetuslikud tööprotsessid ja vastavusnõuded. See juurutus ühendab Drupali PostgreSQL-i taustaprogrammiga tootmiskvaliteediga töökindluse ja jõudluse tagamiseks.
Drupal peamised omadused
Paindlik sisu modelleerimine
Määra kohandatud sisutüübid ja väljad, et need vastaksid täpselt sinu toimetamise töövoole, ilma et sind piiraks fikseeritud andmestruktuur.
Peata CMS ja REST API
Tee sisu kättesaadavaks RESTful või JSON:API liidese kaudu, et esiotsa meeskonnad saaksid luua kohandatud kogemusi mis tahes raamistikus.
Täpsemad rollid ja õigused
Kontrolli täpselt, mida iga kasutajaroll saab luua, muuta, avaldada või kustutada kogu saidi hierarhias.
Mitmekeelne tugi
Sisseehitatud tõlge ja keelehaldus võimaldab sul avaldada sisu kümnetes keeltes ühest installatsioonist.
Lai moodulite ökosüsteem
Üle 50 000 panustatud mooduli laiendavad Drupalit e-kaubanduse, SEO, meediahalduse ja kolmandate osapoolte teenuste integratsioonidega.
Miks kasutada Drupal Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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