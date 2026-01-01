Paigalda Audiobookshelf ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev audioraamatute ja taskuhäälingute server mitme kasutaja toega, võrguühenduseta mobiilirakenduste ja automaatse metaandmete hankimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Audiobookshelf
Audiobookshelf on ulatuslik iseteenindav meedia server, mis on loodud spetsiaalselt audiokogude, taskuhäälingute ja e-raamatute jaoks. See pakub Progressiivset Veebirakendust, mis on ligipääsetav igast brauserist, pluss natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused, mis toetavad offline kuulamist. Platvorm voogedastab kõiki heliformaate reaalajas, toob automaatselt välja metaandmed ja kaanekunsti ning hoiab iga kasutaja jaoks kõikides seadmetes individuaalset esituse edenemist sünkroonis.
Isetegevus annab sulle täieliku kontrolli oma meedia raamatukogu üle — ei mingeid tellimustasusid, ei failisuuruse piire ja ei mingeid müüja lukustusi. Taskuhäälingute automaatne allalaadimine, RSS-voo genereerimine, peatükkide haldamine ja helifailide ühendamise tööriistad muudavad Audiobookshelf'i täielikuks asenduseks kommertsaudiokogude platvormidele, samas kui sinu kuulamisharjumused ja ostetud sisu jäävad täielikult privaatsuseks.
Audiobookshelf peamised omadused
Mitme kasutaja edenemise sünkroonimine
Iga kasutaja säilitab iseseisva taasesituse edenemise, mis sünkroonitakse brauseri ja mobiilseadmete vahel, muutes selle ideaalseks pere- või leibkonnasiseste jagamiseks.
Võrguühenduseta mobiilirakendused
Natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused võimaldavad kasutajatel sisu alla laadida kuulamiseks ilma internetiühenduseta, mis sobib suurepäraselt edasi-tagasi sõitudeks ja reisimiseks.
Automaatne metaandmete toomine
Kaanepilt ja metaandmed tuuakse automaatselt Audible'ist, Google Booksist, iTunesist ja muudest allikatest, hoides sinu raamatukogu viimistletud ilma käsitsi pingutuseta.
Taskuhäälingu haldus
Telli podcaste, laadi uued osad automaatselt alla ja loo privaatseid RSS-vooge, et saaksid kuulata mis tahes podcasti-mängijas, mida sa juba kasutad.
Peatüki tööriistad
Muuda ja otsi üles peatüki andmeid Audnexuse API kaudu, seejärel manusta uuendatud metaandmed otse helifailidesse täpseks peatükkides navigeerimiseks.
Miks kasutada Audiobookshelf Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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