Audiobookshelf on ulatuslik iseteenindav meedia server, mis on loodud spetsiaalselt audiokogude, taskuhäälingute ja e-raamatute jaoks. See pakub Progressiivset Veebirakendust, mis on ligipääsetav igast brauserist, pluss natiivsed iOS-i ja Androidi rakendused, mis toetavad offline kuulamist. Platvorm voogedastab kõiki heliformaate reaalajas, toob automaatselt välja metaandmed ja kaanekunsti ning hoiab iga kasutaja jaoks kõikides seadmetes individuaalset esituse edenemist sünkroonis.

Isetegevus annab sulle täieliku kontrolli oma meedia raamatukogu üle — ei mingeid tellimustasusid, ei failisuuruse piire ja ei mingeid müüja lukustusi. Taskuhäälingute automaatne allalaadimine, RSS-voo genereerimine, peatükkide haldamine ja helifailide ühendamise tööriistad muudavad Audiobookshelf'i täielikuks asenduseks kommertsaudiokogude platvormidele, samas kui sinu kuulamisharjumused ja ostetud sisu jäävad täielikult privaatsuseks.