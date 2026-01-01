Shiori paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud järjehoidjahaldur, mis arhiveerib veebilehed automaatselt võrguühenduseta, nii et salvestatud sisu jääb kättesaadavaks isegi siis, kui algne kaob.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shiori
Shiori on Go keeles kirjutatud isemajutusega järjehoidjahaldur, mis on loodud privaatsusele keskendunud alternatiivina Pocketile ja Instapaperile. See salvestab veebilehti võrguväliste arhiividena — nii et teie järjehoidjad jäävad loetavaks isegi siis, kui allikad lähevad võrguühenduseta, tasulise sisu taha või kaovad täielikult. Üle 9000 GitHubi tärniga on sellest saanud eelistatud valik teadlastele, arendajatele ja privaatsust hindavatele lugejatele, kes loovad isiklikke teadmusbaase.
Shiori isemajutamine oma VPS-is hoiab lugemisloendid ja arhiveeritud sisu täiesti privaatsena, ilma kolmanda osapoole jälgimise või andmete kogumiseta. Erinevalt tasuta pilveteenustest, mis kehtestavad salvestus- ja säilituspiiranguid, annab VPS-majutus teile piiramatu mahutavuse ja täieliku kontrolli oma arhiivi üle.
Shiori peamised omadused
Võrguühenduseta lehe arhiveerimine
Salvestab iga järjehoidjaga lehe kohaliku koopia, nii et sisu jääb loetavaks isegi siis, kui algne URL pole enam kättesaadav või on tasulise sisu taga.
Täistekstiotsing
Otsib kõigist järjehoidjatest ja arhiveeritud lehe sisust, muutes kiireks konkreetse teabe leidmise tuhandete salvestatud lehtede hulgast.
Brauseri laiendused
Järjehoidjate salvestamine ühe klõpsuga Chrome'ist ja Firefoxist, lahkumata praeguselt lehelt, kus arhiiv luuakse automaatselt taustal.
Tasku import
Migreerib olemasolevad Pocketi teegid Netscape'i järjehoidjate vormingus, säilitades sildid ja muutes ülemineku isemajutatud arhiveerimisele sujuvaks.
REST API ja CLI
Täielik REST API ja käsurealiides võimaldavad integreerimist automaatikaskriptide ja kohandatud tööriistadega, mis ulatuvad kaugemale veebiliidesest.
Miks kasutada Shiori Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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