Shiori on Go keeles kirjutatud isemajutusega järjehoidjahaldur, mis on loodud privaatsusele keskendunud alternatiivina Pocketile ja Instapaperile. See salvestab veebilehti võrguväliste arhiividena — nii et teie järjehoidjad jäävad loetavaks isegi siis, kui allikad lähevad võrguühenduseta, tasulise sisu taha või kaovad täielikult. Üle 9000 GitHubi tärniga on sellest saanud eelistatud valik teadlastele, arendajatele ja privaatsust hindavatele lugejatele, kes loovad isiklikke teadmusbaase.

Shiori isemajutamine oma VPS-is hoiab lugemisloendid ja arhiveeritud sisu täiesti privaatsena, ilma kolmanda osapoole jälgimise või andmete kogumiseta. Erinevalt tasuta pilveteenustest, mis kehtestavad salvestus- ja säilituspiiranguid, annab VPS-majutus teile piiramatu mahutavuse ja täieliku kontrolli oma arhiivi üle.