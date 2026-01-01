Juuruta Starbase 80 ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline, kiire serveri avaleht sinu ise majutatud konteinerite ja teenuste linkide korraldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Starbase 80
Starbase 80 on minimaalne, välkkiire serveri stardileht Docker keskkondadele. See renderdab täielikult staatilise HTML-kodulehe lihtsast JSON-konfiguratsioonifailist, ilma brauseris JavaScriptita — lehed laadivad koheselt ilma raamistiku lisakoormuseta. Kohanda välimust keskkonnamuutujatega, mis kontrollivad pealkirja, logo, taustavärve, tumedat režiimi ja linkide käitumist.
Erinevalt integratsioonirohketest juhtpaneelidest ei vaja Starbase 80 API-võtmeid, võrguühendust sinu konteineritega ega pidevat hooldust — lihtsalt JSON-faili sinu linkide ja ikoonidega. See toetab koheselt Dashboard Icons, Material Design ikoone ja selfh.st ikoone, muutes lihtsaks lihvitud, bränditud kodulehe loomise mis tahes isemajutatud seadistuse jaoks.
Starbase 80 peamised omadused
Kiire lehtede laadimine
Starbase 80 väljastab puhast staatilist HTML-i ilma kliendipoolse JavaScriptita, nii et sinu koduleht laeb millisekunditega sõltumata serveri koormusest.
JSON-põhine konfiguratsioon
Määra kõik oma teenused, kategooriad, ikoonid ja lingid ühes config.json failis — ei mingit andmebaasi, kasutajaliidese redaktorit ega migratsioone.
Rikkalik ikoonitugi
Kasuta armatuurlaua ikoone, Material Designi ikoone või selfh.st ikoone nime järgi, või serveeri oma pildifaile köidetud kaustast.
Sisseehitatud tume režiim
Automaatne OS-i teadlik tume režiim konfigureeritavate taustavärvidega nii heledate kui ka tumedate teemade jaoks, kasutades Tailwindi värviväärtusi või hekskoode.
Null juurdepääs konteinerile
Docker soklit pole vaja ja API integratsioone pole — Starbase 80 on puhas lingikäivitaja, millel puudub lugemisõigus sinu töötavatele konteineritele.
Miks kasutada Starbase 80 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.