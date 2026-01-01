Starbase 80 on minimaalne, välkkiire serveri stardileht Docker keskkondadele. See renderdab täielikult staatilise HTML-kodulehe lihtsast JSON-konfiguratsioonifailist, ilma brauseris JavaScriptita — lehed laadivad koheselt ilma raamistiku lisakoormuseta. Kohanda välimust keskkonnamuutujatega, mis kontrollivad pealkirja, logo, taustavärve, tumedat režiimi ja linkide käitumist.

Erinevalt integratsioonirohketest juhtpaneelidest ei vaja Starbase 80 API-võtmeid, võrguühendust sinu konteineritega ega pidevat hooldust — lihtsalt JSON-faili sinu linkide ja ikoonidega. See toetab koheselt Dashboard Icons, Material Design ikoone ja selfh.st ikoone, muutes lihtsaks lihvitud, bränditud kodulehe loomise mis tahes isemajutatud seadistuse jaoks.