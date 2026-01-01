VERT on avatud lähtekoodiga failimuundustööriist, mis töötleb kõike lokaalselt brauseris, kasutades WebAssemblyt. Failid ei lahku kunagi kasutaja seadmest — puudub serveripoolne töötlemine, üleslaadimine ja andmete säilitamine. See teisendab dokumente, pilte, heli ja videot, kasutades FFmpeg-WASM-i.

VERT-i ise majutamine VPS-is muudab selle kättesaadavaks privaatse meeskonnatööriistana, mis on ligipääsetav igast brauserist, ilma et peaks tuginema kolmandate osapoolte muundamisteenustele. Partii teisendamine lohistamise ja kukutamise abil, failisuuruse piirangute puudumine ja null pilvesõltuvus muudavad selle praktiliseks alternatiiviks privaatsust hindavatele töövoogudele.