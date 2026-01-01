Paigalda VERT ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga failimuundur, mis töötab täielikult brauseris, kasutades WebAssemblyt — failide üleslaadimiseta, täielik privaatsus.
Valige VPS-pakett VERT jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada VERT
VERT on avatud lähtekoodiga failimuundustööriist, mis töötleb kõike lokaalselt brauseris, kasutades WebAssemblyt. Failid ei lahku kunagi kasutaja seadmest — puudub serveripoolne töötlemine, üleslaadimine ja andmete säilitamine. See teisendab dokumente, pilte, heli ja videot, kasutades FFmpeg-WASM-i.
VERT-i ise majutamine VPS-is muudab selle kättesaadavaks privaatse meeskonnatööriistana, mis on ligipääsetav igast brauserist, ilma et peaks tuginema kolmandate osapoolte muundamisteenustele. Partii teisendamine lohistamise ja kukutamise abil, failisuuruse piirangute puudumine ja null pilvesõltuvus muudavad selle praktiliseks alternatiiviks privaatsust hindavatele töövoogudele.
VERT peamised omadused
Ainult brauseris töötlemine
Kogu teisendamine toimub kohapeal, kasutades WebAssemblyt — failid ei lahku kunagi kasutaja brauserist, tagades täieliku andmete privaatsuse.
Faili suuruse piiranguteta
Erinevalt pilvekonverteritest, millel on üleslaadimise piirangud, töötleb VERT mis tahes suuruses faile otse brauseris, kasutades saadaolevat seadme mälu.
Mitmevorminguline tugi
Teisenda dokumente, pilte, heli ja videot kümnete vormingute vahel, kasutades FFmpeg-WASM teisendusmootorit.
Pakktöötlus
Lohista ja kukuta mitu faili korraga ning teisenda need kõik üheainsa hulgitoiminguga ilma samme kordamata.
Miks kasutada VERT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.