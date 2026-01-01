GitBucket on Scala-põhine avatud lähtekoodiga Git platvorm, mis pakub tuttavat GitHubi-laadset kogemust sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril. See koondab hoidlate majutuse, tõmbepäringud, probleemid, vikid ja kontomudeli, mis peegeldab GitHubi tavasid, nii et olemasolevad meeskonnad võtavad selle kasutusele ilma ümberõppeta.

Töötades JVM-il koos sisseehitatud H2 andmebaasiga kohe karbist välja võttes, ei vaja GitBucket käivitamiseks väliseid teenuseid ja skaleerub üles pistikprogrammide kaudu LDAP-autentimiseks, CI-integratsioonideks ja välisteks andmebaasideks. Isemajutus hoiab lähtekoodi, pääsuloendid ja auditi ajaloo sinu VPS-is kolmanda osapoole SaaS-i asemel.