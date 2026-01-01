Paigaldage GitBucket ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga isemajutatav Giti platvorm GitHubi-laadse liidesega, mis töötab JVM-i toel.
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Millega saab ehitada GitBucket
GitBucket on Scala-põhine avatud lähtekoodiga Git platvorm, mis pakub tuttavat GitHubi-laadset kogemust sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril. See koondab hoidlate majutuse, tõmbepäringud, probleemid, vikid ja kontomudeli, mis peegeldab GitHubi tavasid, nii et olemasolevad meeskonnad võtavad selle kasutusele ilma ümberõppeta.
Töötades JVM-il koos sisseehitatud H2 andmebaasiga kohe karbist välja võttes, ei vaja GitBucket käivitamiseks väliseid teenuseid ja skaleerub üles pistikprogrammide kaudu LDAP-autentimiseks, CI-integratsioonideks ja välisteks andmebaasideks. Isemajutus hoiab lähtekoodi, pääsuloendid ja auditi ajaloo sinu VPS-is kolmanda osapoole SaaS-i asemel.
GitBucket peamised omadused
GitHubi-stiilis töövoog
Repositooriumid, tõmbepäringud, probleemid ja verstapostid vastavad otse GitHubi tavadele, nii et kaastöölised püsivad produktiivsed esimesest päevast alates.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Ametlikud ja kogukonna pistikprogrammid laiendavad GitBucketit CI käitajate, teavituste, koodiotsingu ja autentimispakkujatega.
SSH ja HTTPS Giti ligipääs
Arendajad teevad pushi ja pulli standardse Giti kaudu üle HTTPS-i või SSH eraldi pordil tavaliste klienditööriistade jaoks.
Sisseehitatud wiki ja probleemid
Iga hoidla sisaldab wikit ja täielikku veajälgijat, hoides dokumentatsiooni ja projektitöö koodi kõrval.
JVM-põhine teisaldatavus
Ühe-WAR-i Scala rakendus töötab kõikjal, kus töötab JVM, muutes uuendused ja varukoopiad ettearvatavaks mis tahes VPS-il.
Miks kasutada GitBucket Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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