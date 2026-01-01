Juurutage OmniRoute ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud AI lüüs, mis suunab mis tahes LLM-i läbi ühe OpenAI-ühilduva lõpp-punkti nutika varulahenduse ja tokeni tihendamisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OmniRoute
OmniRoute on isemajutav AI-lüüs, mis ühendab enam kui 230 mudelipakkujat ühe OpenAI-ühilduva lõpp-punkti taha. Suuna Claude Code, Codex, Cursor, Cline või Copilot ühele URL-ile ja OmniRoute suunab iga päringu parimale saadaolevale mudelile — sealhulgas kümneid tasuta Claude'i, GPT ja Gemini tasemeid — automaatse varulahendusega, kui pakkuja ebaõnnestub või saavutab piirangu.
Selle virnastatud RTK ja Caveman tihendus vähendab 15–95% märke enne, kui päringud teie serverist lahkuvad, vähendades kulusid ja latentsust, samal ajal kui MCP, A2A ja mitmemodaalsed API-d hoiavad täiustatud töövoogusid töös. OmniRoute'i käitamine oma VPS-is tähendab, et teie API-võtmed, marsruutimisreeglid ja kasutusandmed jäävad teie kontrolli alla majutuspakkuja puhverserveri asemel.
OmniRoute peamised omadused
Üks ühtne lõpp-punkt
Avalda üks OpenAI-ga ühilduv API ja ühenda Claude Code, Codex, Cursor, Cline või Copilot ilma tööriistapõhise seadistuseta.
231+ teenusepakkujat
Suuna päringud üle 231 mudelite pakkuja, sealhulgas 50+ tasuta Claude'i, GPT ja Gemini tasemeid.
Nutikas automaatne reservlahendus
Proovi automaatselt uuesti teise pakkuja kaudu, kui üks neist ebaõnnestub, rakendab kiirusepiiranguid või tagastab vea, hoides oma agendid töös.
Tokeni tihendamine
Virnastatud RTK ja Caveman tihendus vähendab 15–95% märke päringu kohta, et vähendada kulusid ja kiirendada vastuseid.
MCP ja multimodaalne
Sisseehitatud MCP, A2A ja multimodaalsed API-d võimaldavad OmniRoute'i integreerida agendi tööriistadesse ning pildi- või helitöötluse töövoogudesse.
Miks kasutada OmniRoute Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.