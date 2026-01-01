OmniRoute on isemajutav AI-lüüs, mis ühendab enam kui 230 mudelipakkujat ühe OpenAI-ühilduva lõpp-punkti taha. Suuna Claude Code, Codex, Cursor, Cline või Copilot ühele URL-ile ja OmniRoute suunab iga päringu parimale saadaolevale mudelile — sealhulgas kümneid tasuta Claude'i, GPT ja Gemini tasemeid — automaatse varulahendusega, kui pakkuja ebaõnnestub või saavutab piirangu.

Selle virnastatud RTK ja Caveman tihendus vähendab 15–95% märke enne, kui päringud teie serverist lahkuvad, vähendades kulusid ja latentsust, samal ajal kui MCP, A2A ja mitmemodaalsed API-d hoiavad täiustatud töövoogusid töös. OmniRoute'i käitamine oma VPS-is tähendab, et teie API-võtmed, marsruutimisreeglid ja kasutusandmed jäävad teie kontrolli alla majutuspakkuja puhverserveri asemel.