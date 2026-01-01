PeerTube on tasuta, avatud lähtekoodiga, födereeritud videomajutusplatvorm, mis on loodud iseseisva alternatiivina YouTube'ile ja Vimeole. Iga PeerTube'i instants on iseseisev, kuid omavahel ühendatud ActivityPub protokolli kaudu, nii et sinu vaatajad saavad jälgida kanaleid mis tahes muust PeerTube'i serverist, samal ajal kui iga video, kommentaar ja tellimus asub sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris.

WebRTC P2P-voogedastus võimaldab vaatajatel omavahel ribalaiust jagada, nii et üks populaarne video ei vii sinu serverit liikluse tipphetkedel kokku. Komplekti kuuluvad PostgreSQL, Redis ja transkodeerimise torujuhe töötavad täielikult sinu VPS-is, andes loojatele ja kogukondadele täieliku omandiõiguse oma sisule, publikule ja modereerimispoliitikatele — ei mingit algoritmilist voogu, ei mingit monetiseerimise keeldu, ei mingeid reklaamivahendajaid.