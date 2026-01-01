Juuruta PeerTube ühe klõpsuga paigaldusega.
Föderatiivne võrdvõrgu videoplatvorm videote avaldamiseks ja jagamiseks, sõltumata YouTube'ist või tsentraalsest infrastruktuurist.
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Millega saab ehitada PeerTube
PeerTube on tasuta, avatud lähtekoodiga, födereeritud videomajutusplatvorm, mis on loodud iseseisva alternatiivina YouTube'ile ja Vimeole. Iga PeerTube'i instants on iseseisev, kuid omavahel ühendatud ActivityPub protokolli kaudu, nii et sinu vaatajad saavad jälgida kanaleid mis tahes muust PeerTube'i serverist, samal ajal kui iga video, kommentaar ja tellimus asub sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris.
WebRTC P2P-voogedastus võimaldab vaatajatel omavahel ribalaiust jagada, nii et üks populaarne video ei vii sinu serverit liikluse tipphetkedel kokku. Komplekti kuuluvad PostgreSQL, Redis ja transkodeerimise torujuhe töötavad täielikult sinu VPS-is, andes loojatele ja kogukondadele täieliku omandiõiguse oma sisule, publikule ja modereerimispoliitikatele — ei mingit algoritmilist voogu, ei mingit monetiseerimise keeldu, ei mingeid reklaamivahendajaid.
PeerTube peamised omadused
Födereeritud ActivityPubi kaudu
Mis tahes PeerTube'i, Mastodoni või muu ActivityPubi instantsi vaatajad saavad jälgida sinu kanalit, kommenteerida ja jagada videoid Fediverse'is.
Võrdvõrgu voogedastus
Brauseripõhine WebRTC vähendab serveri ribalaiust, lastes vaatajatel jagada videokilde, nii et viiruslik üleslaadimine ei kukuta su VPS-i kokku.
Sisseehitatud transkodeerimine
Automaatne transkodeerimine genereerib iga üleslaadimise jaoks mitu kvaliteeditaset — 240p kuni 4K — ilma väliste transkodeerimisteenusteta.
Otsevoogedastus ja RTMP
Striimi otse OBS-ist või mis tahes RTMP-ühilduvast kodeerijast otse oma PeerTube'i kanalile koos salvestamise ja kordustega.
Kanali ja esitusloendi haldus
Korralda videoid kanalitesse, esitusloenditesse ja sarjadesse kohandatud pisipiltide, kirjelduste ja lubadega kaastöötajatele.
Avatud API ja manustused
Manusta videoid ükskõik kuhu üherealise iframe'iga ja integreeri väliste tööriistadega täielikult dokumenteeritud REST API kaudu.
Miks kasutada PeerTube Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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