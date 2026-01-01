NATS on kerge, avatud lähtekoodiga sõnumisüsteem, mis on ehitatud pilvepõhiste arhitektuuride jaoks. See pakub alla millisekundi avaldamis-tellimise, päringu-vastuse ja järjekorrarühma sõnumivahetust minimaalse jalajäljega — serveri binaarfail on alla 20 MB ja ei vaja väliseid sõltuvusi. NATS töötleb miljoneid sõnumeid sekundis, muutes selle üheks kiireimaks saadaolevaks sõnumivahendajaks.

JetStream, NATS-i sisseehitatud püsivuskiht, lisab vastupidavad vooged, taasesituse ja täpselt-ühekordse edastuse, ilma et oleks vaja eraldi järjekorra- või andmebaasiteenust. NATS-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli andmete lokaalsuse üle, välistab sõnumipõhised pilvetasud ja paigutab sinu sõnumisiini teenustele võimalikult lähedale minimaalse latentsuse tagamiseks.