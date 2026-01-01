NATS-i ühe klõpsuga paigaldus.
Pilvepõhine, suure jõudlusega sõnumisüsteem alla millisekundi latentsusega mikroteenuste, IoT ja hajusrakenduste jaoks.
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Millega saab ehitada NATS
NATS on kerge, avatud lähtekoodiga sõnumisüsteem, mis on ehitatud pilvepõhiste arhitektuuride jaoks. See pakub alla millisekundi avaldamis-tellimise, päringu-vastuse ja järjekorrarühma sõnumivahetust minimaalse jalajäljega — serveri binaarfail on alla 20 MB ja ei vaja väliseid sõltuvusi. NATS töötleb miljoneid sõnumeid sekundis, muutes selle üheks kiireimaks saadaolevaks sõnumivahendajaks.
JetStream, NATS-i sisseehitatud püsivuskiht, lisab vastupidavad vooged, taasesituse ja täpselt-ühekordse edastuse, ilma et oleks vaja eraldi järjekorra- või andmebaasiteenust. NATS-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli andmete lokaalsuse üle, välistab sõnumipõhised pilvetasud ja paigutab sinu sõnumisiini teenustele võimalikult lähedale minimaalse latentsuse tagamiseks.
NATS peamised omadused
Pub/Sub sõnumside
Edasta sõnumeid suvalisele arvule tellijatele koheselt, kasutades teemapõhist marsruutimist ja metamärgi tellimusi paindlikuks sõnumite laialisaatmiseks.
JetStream püsivus
Säilita, taasesita ja töötle sõnumeid vastupidavate voogude ja tarbijatega — lisades täpselt ühekordse edastuse ja sõnumiajaloo ilma lisainfrastruktuurita.
Päring-vastus muster
Loo sünkroonse stiiliga RPC asünkroonse sõnumivahetuse kaudu sisseehitatud päring-vastusega, mis võimaldab teenustevahelisi kõnesid automaatse ajalõpu haldusega.
Järjekorrarühmad
Jaota töö horisontaalselt skaleeritud tarbijate vahel, kasutades järjekorrarühmi — NATS tasakaalustab automaatselt sõnumeid kõigi rühma liikmete vahel.
Sisseehitatud klasterdamine
Loo veakindel klaster mitme sõlme vahel automaatse marsruudi tuvastamise ja RAFT-põhise JetStreami replikatsiooniga kõrge kättesaadavuse tagamiseks.
HTTP jälgimine
Sirvi serveri seisundit, ühenduse statistikat, JetStreami mõõdikuid ja tellimuse andmeid sisseehitatud jälgimispunkti kaudu pordis 8222.
Miks kasutada NATS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.