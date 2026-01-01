Microweber on avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem (CMS) ja veebilehe ehitaja, mis võimaldab sul kokku panna lehti, blogisid ja veebipoode, lohistades plokke otse elavale lehele — ilma eraldi halduspaneeli eelvaateta, ilma mallikoodita. Ehitatud Laravelile ja litsentseeritud MIT-i all, kaasas on täielik e-kaubanduse mootor, mitmekeelne sisu ja moodulisüsteem, mis hõlmab poode, galeriisid, kontaktvorme ja blogipostitusi kohe karbist välja võttes.

Microweberi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu saidifailid, klienditellimused ja üleslaaditud meedia täielikult sinu kontrolli all, ilma saidipõhiste tasudeta, tehingutasudeta ja platvormipiiranguteta teemadele või moodulitele, mida saad paigaldada.