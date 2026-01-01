Paigalda Microweber ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga lohista ja paiguta veebilehe koostaja ja sisuhaldussüsteem koos sisseehitatud e-kaubandusega, mis põhineb Laravelil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Microweber
Microweber on avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem (CMS) ja veebilehe ehitaja, mis võimaldab sul kokku panna lehti, blogisid ja veebipoode, lohistades plokke otse elavale lehele — ilma eraldi halduspaneeli eelvaateta, ilma mallikoodita. Ehitatud Laravelile ja litsentseeritud MIT-i all, kaasas on täielik e-kaubanduse mootor, mitmekeelne sisu ja moodulisüsteem, mis hõlmab poode, galeriisid, kontaktvorme ja blogipostitusi kohe karbist välja võttes.
Microweberi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu saidifailid, klienditellimused ja üleslaaditud meedia täielikult sinu kontrolli all, ilma saidipõhiste tasudeta, tehingutasudeta ja platvormipiiranguteta teemadele või moodulitele, mida saad paigaldada.
Microweber peamised omadused
Reaalajas lohista ja paiguta redigeerija
Muuda lehti otse esivaates, lohistades plokke, teksti ja pilte paika — paigutus, mille sa lood, on täpselt see, mida külastajad näevad.
Sisseehitatud e-kaubandus
Loo veebipood koos tootekataloogide, ostukorvi, maksmise ja tellimuste haldamisega, mis on põhilahendusse sisse ehitatud — eraldi pistikprogrammi ega tellimust pole vaja.
Laravel alus
Ehitatud Laravel PHP raamistikule, pakkudes arendajatele tuttavat MVC struktuuri, Composer pakette ja Eloquent ORM-i platvormi turvaliseks laiendamiseks.
Mitmekeelne sisu
Avalda sama veebisait mitmes keeles sisseehitatud tõlketööriistadega, et saaksid jõuda rahvusvahelise publikuni ilma kolmanda osapoole pistikprogrammideta.
Mooduli ökosüsteem
Lisa galeriisid, kontaktvorme, liugureid, poode ja blogipostitusi korduvkasutatavate moodulitena, mida saab lohistada mis tahes lehele ja visuaalselt ümber konfigureerida.
Valge sildiga teemad
Kohanda malle, brändingut ja paigutusi vabalt MIT litsentsi alusel — ideaalne agentuuridele, kes loovad veebilehti klientidele ilma tarnija lukustuseta.
Miks kasutada Microweber Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.