DenoKV on kaasaegne võtme-väärtuse andmebaas, mille on loonud Deno arendajad, pakkudes tugevalt järjepidevat salvestusruumi koos ACID tehingugarantiidega ja JavaScripti-põhist API-t, mis integreerub loomulikult Deno rakendustesse. See toetab aatomoperatsioone, sekundaarindekseid, automaatset versioonimist ning nii väikeste metaandmete kui ka suurte binaarobjektide tõhusat käitlemist — kõik see on tagatud SQLite salvestusmootoriga usaldusväärse püsivuse tagamiseks.

DenoKV ise majutamine oma VPS-is annab sulle ennustatava jõudluse ja kulud võrreldes hallatavate andmebaasiteenustega, täieliku kontrolli oma andmekihi üle ja tokenipõhise autentimise turvalise juurdepääsu tagamiseks. See on ideaalne tugisalvestus Deno rakendustele, mis vajavad usaldusväärset võtme-väärtuse salvestusruumi ilma tarnija lukustuse või muutuvate pilveteenuse hindadeta.