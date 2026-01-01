Juurutage DenoKV ühe klõpsuga paigaldusena.
Deno meeskonna loodud tugevalt järjepidev võtme-väärtuse andmebaas, millel on ACID tehingud ja JavaScripti-põhine API.
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Millega saab ehitada DenoKV
DenoKV on kaasaegne võtme-väärtuse andmebaas, mille on loonud Deno arendajad, pakkudes tugevalt järjepidevat salvestusruumi koos ACID tehingugarantiidega ja JavaScripti-põhist API-t, mis integreerub loomulikult Deno rakendustesse. See toetab aatomoperatsioone, sekundaarindekseid, automaatset versioonimist ning nii väikeste metaandmete kui ka suurte binaarobjektide tõhusat käitlemist — kõik see on tagatud SQLite salvestusmootoriga usaldusväärse püsivuse tagamiseks.
DenoKV ise majutamine oma VPS-is annab sulle ennustatava jõudluse ja kulud võrreldes hallatavate andmebaasiteenustega, täieliku kontrolli oma andmekihi üle ja tokenipõhise autentimise turvalise juurdepääsu tagamiseks. See on ideaalne tugisalvestus Deno rakendustele, mis vajavad usaldusväärset võtme-väärtuse salvestusruumi ilma tarnija lukustuse või muutuvate pilveteenuse hindadeta.
DenoKV peamised omadused
ACID tehingud
Tagab atomaarsuse, konsistentsuse, isolatsiooni ja püsivuse kõikidele toimingutele, muutes selle ohutuks kriitilise rakenduse oleku salvestamiseks.
JavaScripti-natiivne API
Loodud spetsiaalselt Deno jaoks idiomaatilise asünkroonse API-ga, mis integreerub loomulikult olemasolevatesse Deno rakendustesse ja Deno Deploy projektidesse.
Aatomilised mitmevõtmelised operatsioonid
Teosta tingimuslikke lugemise-muutmise-kirjutamise toiminguid mitme võtme ulatuses ühes aatomilises tehingus, võimaldades võidujooksuvaba olekuhaldust.
Teisesed indeksid
Määra oma andmetele sekundaarsed indeksid, et võimaldada tõhusaid otsinguid lisaks primaarvõtmele ilma välise päringutaristuta.
Tõenduspõhine turvalisus
Turvab kogu andmebaasi juurdepääsu genereeritud juurdepääsutõendiga, vältides volitamata ühendusi võtme-väärtuse hoidlasse.
Miks kasutada DenoKV Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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