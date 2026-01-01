EmailEngine on isemajutatav teenus, mis ühendub IMAP- ja SMTP-postkastidega — sealhulgas Gmail, Outlook ja mis tahes standardne pakkuja — ning pakub kõiki e-posti toiminguid ühe REST API kaudu. Selle asemel, et kirjutada rakenduse koodi, mis suhtleb otse IMAP-iga, registreerivad arendajad e-posti kontod EmailEngine'iga ja seejärel saadavad, võtavad vastu, otsivad ja sünkroonivad e-kirju puhaste HTTP-lõpp-punktide kaudu.

EmailEngine'i isemajutamine oma VPS-is hoiab e-posti konto mandaadid ja sõnumiandmed teie enda infrastruktuuris. EmailEngine haldab uuesti ühendamist, mandaatide krüpteerimist ja veebihaakide edastamist, nii et rakenduse kood keskendub äriloogikale, mitte e-posti protokolli käsitlemisele. Kaasas on 14-päevane prooviperiood; pideva tootmiskasutuse jaoks on vaja litsentsi.