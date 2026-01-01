EmailEngine'i paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud e-posti API, mis ühendab IMAP- ja SMTP-kontosid ning esitab neid ühtse REST-liidesena.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada EmailEngine
EmailEngine on isemajutatav teenus, mis ühendub IMAP- ja SMTP-postkastidega — sealhulgas Gmail, Outlook ja mis tahes standardne pakkuja — ning pakub kõiki e-posti toiminguid ühe REST API kaudu. Selle asemel, et kirjutada rakenduse koodi, mis suhtleb otse IMAP-iga, registreerivad arendajad e-posti kontod EmailEngine'iga ja seejärel saadavad, võtavad vastu, otsivad ja sünkroonivad e-kirju puhaste HTTP-lõpp-punktide kaudu.
EmailEngine'i isemajutamine oma VPS-is hoiab e-posti konto mandaadid ja sõnumiandmed teie enda infrastruktuuris. EmailEngine haldab uuesti ühendamist, mandaatide krüpteerimist ja veebihaakide edastamist, nii et rakenduse kood keskendub äriloogikale, mitte e-posti protokolli käsitlemisele. Kaasas on 14-päevane prooviperiood; pideva tootmiskasutuse jaoks on vaja litsentsi.
EmailEngine peamised omadused
Ühtne e-posti REST API
Juurdepääs kõikidele IMAP- ja SMTP-toimingutele — saatmine, vastuvõtmine, otsimine, sünkroonimine — ühe HTTP-lõpp-punkti kaudu, olenemata e-posti pakkujast.
Mitme konto haldus
Registreeri mitu e-posti kontot mis tahes pakkujalt ja halda kõiki postkaste ühe ühtse API kaudu, ilma pakkujapõhise integratsioonitööta.
Veebihaagi sündmuste edastus
Saad reaalajas HTTP-teavitusi, kui saabuvad uued e-kirjad, sõnumid on loetud või postkasti olek muutub, ilma pideva päringuta.
Volituste krüpteerimine
Kõik salvestatud e-posti konto paroolid ja OAuth-i märgid on krüpteeritud, kasutades peamist salajast võtit, mille sa juurutamisel konfigureerid.
SMTP edastamise puhverserver
Saada e-kirju registreeritud kontode nimel sisseehitatud SMTP puhverserveri kaudu, paljastamata toormandaate saatmisteenustele.
Miks kasutada EmailEngine Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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