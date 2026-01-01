MQTTX Web on EMQX-i avatud lähtekoodiga MQTT 5.0 klient, mis töötab täielikult brauseris, võimaldades inseneridel ühenduda mis tahes MQTT vahendajaga üle WebSocketi, et kontrollida teemasid, avaldada andmepakette ja valideerida IoT sõnumivooge sekunditega. Erinevalt töölauaversioonist ei vaja MQTTX Web paigaldajat – juurutatud URL-i avamisest piisab, et meeskonnad saaksid hakata vahendajaid siluma mis tahes sülearvutist või tahvelarvutist.

MQTTX Webi ise majutamine oma VPS-is annab teie meeskonna kontrolli all oleva URL-i kaudu privaatse, alati kättesaadava WebSocketi kliendi, ilma kolmanda osapoole majutatud lõpp-punktita, mis logiks teie vahendaja mandaate, ja ilma sõltuvuseta avalikust emqx.io instantsist. Ühenduse profiilid salvestatakse lokaalselt igasse brauserisse, seega on juurutus ise olekuta ja seda on lihtne uuendada.