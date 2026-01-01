MQTTX ühe klõpsuga paigaldamine.
Brauseripõhine MQTT 5.0 klient brokerite silumiseks ja IoT WebSocketi ühenduste testimiseks ilma kohalike installatsioonideta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MQTTX
MQTTX Web on EMQX-i avatud lähtekoodiga MQTT 5.0 klient, mis töötab täielikult brauseris, võimaldades inseneridel ühenduda mis tahes MQTT vahendajaga üle WebSocketi, et kontrollida teemasid, avaldada andmepakette ja valideerida IoT sõnumivooge sekunditega. Erinevalt töölauaversioonist ei vaja MQTTX Web paigaldajat – juurutatud URL-i avamisest piisab, et meeskonnad saaksid hakata vahendajaid siluma mis tahes sülearvutist või tahvelarvutist.
MQTTX Webi ise majutamine oma VPS-is annab teie meeskonna kontrolli all oleva URL-i kaudu privaatse, alati kättesaadava WebSocketi kliendi, ilma kolmanda osapoole majutatud lõpp-punktita, mis logiks teie vahendaja mandaate, ja ilma sõltuvuseta avalikust emqx.io instantsist. Ühenduse profiilid salvestatakse lokaalselt igasse brauserisse, seega on juurutus ise olekuta ja seda on lihtne uuendada.
MQTTX peamised omadused
Täielik MQTT 5.0 tugi
Testi kõiki MQTT 5.0 funktsioone, sealhulgas omadusi, põhjusekoode, jagatud tellimusi ja päringu-vastuse mustreid, mis tahes nõuetele vastava maakleri abil.
WebSocket ühenduvus
Ühendu MQTT maakleritega üle WS-i ja WSS-i otse brauserist, mis on ideaalne IoT lüüside ja veebiklientide valideerimiseks, mis toetuvad WebSocketi transpordile.
Mitme maakleri tööruum
Salvesta ja vaheta ühenduse profiilide vahel tootmise, testkeskkonna ja kohalike vahendajate jaoks, vahelehelt lahkumata või iga kord sisselogimisandmeid ümber seadistamata.
Teema avaldamine ja tellimine
Telli metamärgi teemasid, avalda JSON-, lihtteksti- või Base64-andmepakette ja kontrolli sõnumiajalugu QoS-i, säilitatud ja ajatempli metaandmetega.
Paigaldusvaba juurdepääs
Jaga juurutatud URL-i oma meeskonnaga, et anda igale insenerile MQTT klient, ilma töölaua binaarfaile levitamata või pakettide versioone haldamata.
Kliendipoolne andmesalvestus
Ühenduse seaded ja sõnumite ajalugu jäävad brauserisse localStorage'i kaudu, seega server ei hoia vahendaja mandaate ja jääb olekuta ka pärast uuendusi.
Miks kasutada MQTTX Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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