Notifuse on avatud lähtekoodiga, ise majutatud e-posti platvorm, mis koondab turunduskampaaniad ja tehinguliste e-kirjade edastamise ühte süsteemi. Erinevalt tellimuspõhistest teenustest, nagu Mailchimp või Brevo, töötab Notifuse sinu enda serveris, välistades e-kirjapõhised tasud ja hoides sinu tellijate andmed täielikult privaatsena ning sinu kontrolli all.

Platvorm toetab mitut e-posti pakkujat, sealhulgas Amazon SES-i, Mailguni ja Postmarki, nii et saad sõnumeid suunata läbi mis tahes taustasüsteemi, mis vastab sinu kulu- ja kohaletoimetatavuse nõuetele. Lohista-ja-paiguta kampaaniaredaktor, auditooriumi segmenteerimine, avamiste ja klikkide jälgimine ning REST API programmeeritavate tehinguliste e-kirjade jaoks annavad nii turundajatele kui ka arendajatele kõik, mida nad vajavad ühest ise majutatud juurutusest.