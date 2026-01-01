Paigalda Notifuse ühe klõpsuga.
Ise majutatud e-posti platvorm turunduskampaaniate ja tehinguliste e-kirjade jaoks, mitme teenusepakkuja kaudu edastamisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Notifuse
Notifuse on avatud lähtekoodiga, ise majutatud e-posti platvorm, mis koondab turunduskampaaniad ja tehinguliste e-kirjade edastamise ühte süsteemi. Erinevalt tellimuspõhistest teenustest, nagu Mailchimp või Brevo, töötab Notifuse sinu enda serveris, välistades e-kirjapõhised tasud ja hoides sinu tellijate andmed täielikult privaatsena ning sinu kontrolli all.
Platvorm toetab mitut e-posti pakkujat, sealhulgas Amazon SES-i, Mailguni ja Postmarki, nii et saad sõnumeid suunata läbi mis tahes taustasüsteemi, mis vastab sinu kulu- ja kohaletoimetatavuse nõuetele. Lohista-ja-paiguta kampaaniaredaktor, auditooriumi segmenteerimine, avamiste ja klikkide jälgimine ning REST API programmeeritavate tehinguliste e-kirjade jaoks annavad nii turundajatele kui ka arendajatele kõik, mida nad vajavad ühest ise majutatud juurutusest.
Notifuse peamised omadused
Kampaania redaktor
Loo e-posti kampaaniaid lohistamise ja paigutamise visuaalse redaktoriga, mis sisaldab A/B testimist, ajastamist ja reaalajas eelvaadet.
Tehinguline e-posti API
Saada sündmustepõhiseid e-kirju programmeeritavalt REST API kaudu, kasutades Liquid mallindust dünaamilise isikupärastatud sisu jaoks.
Mitme pakkuja tarne
Suuna e-post Amazon SES-i, Mailguni, Postmarki või mis tahes SMTP teenusepakkuja kaudu, muutmata oma malle või töövooge.
Tellija segmenteerimine
Suuna kampaaniad konkreetsetele sihtrühma segmentidele, tuginedes tellija atribuutidele ja varasemale kaasamise ajaloole.
Avamiste ja klikkide jälgimine
Mõõda kampaania toimivust armatuurlauale sisseehitatud üksikasjalike avamismäärade, klikkide jälgimise ja kohaletoimetamise analüüsiga.
Miks kasutada Notifuse Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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