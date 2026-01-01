Juuruta avatud lähtekoodiga POS ühe klõpsuga.
Veebipõhine müügisüsteem jaekauplustele koos laohalduse, kliendihalduse ja müügiaruandlusega.
Valige VPS-pakett Open Source POS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Source POS
Open Source POS on PHP veebipõhine müügisüsteem, mis on loodud väikestele jaekauplustele, kohvikutele ja teenindusettevõtetele, kes vajavad täisfunktsionaalset kassasüsteemi ilma terminalipõhiste SaaS-tasudeta. Brauseripõhine liides töötab igal tahvelarvutil, sülearvutil või lauaarvutil, nii et sama taustaprogramm haldab kassatehinguid, laoseisu uuendusi ja aruandlust mis tahes seadmest kohalikus võrgus.
Isemajutus oma VPS-is hoiab kliendiandmed, müügiajaloo ja hinnakujunduse andmed infrastruktuuris, mida sina kontrollid — ilma igakuise tellimustasuta, tehinguprotsendita ja tarnija lukustuseta. Kaasasolev MariaDB andmebaas seadistatakse automaatselt ja salvestatakse püsivalt nimetatud mahtudesse turvaliste uuenduste jaoks.
Open Source POS peamised omadused
Jaemüügi kassa
Töötle müüke, tagastusi ja järelmaksuga oste vöötkoodi skaneerimise, tooteotsingu ja kohandatavate kviitungitega, mis prinditakse standardsetele termoprinteritele.
Varude jälgimine
Jälgi laoseise, määra tellimisläved ja halda tarnijaid mitmes kaubakategoorias koos automaatsete kohandustega iga müügi puhul.
Kliendihaldus
Halda kliendiandmebaasi ostuajalooga, püsikliendipunkte, poekrediidi saldosid ja kliendipõhiseid hinnatasemeid.
Müügiaruandlus
Loo üksikasjalikud aruanded müügi, maksude, maksete, kasumite ja allahindluste kohta konfigureeritavate kuupäevavahemike ja töötajate filtrite alusel.
Töötaja kontod
Loo igale töötajale eraldi sisselogimised rollipõhiste õigustega, et eraldada kassapidaja, halduri ja aruandluse juurdepääs jagatud terminalis.
Mitmevaluuta maksud
Seadista mitu maksumäära, valuutat ja makseviisi, vastamaks kohalikele jaemüügieeskirjadele ja klientide makse-eelistustele.
Miks kasutada Open Source POS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.