Open Source POS on PHP veebipõhine müügisüsteem, mis on loodud väikestele jaekauplustele, kohvikutele ja teenindusettevõtetele, kes vajavad täisfunktsionaalset kassasüsteemi ilma terminalipõhiste SaaS-tasudeta. Brauseripõhine liides töötab igal tahvelarvutil, sülearvutil või lauaarvutil, nii et sama taustaprogramm haldab kassatehinguid, laoseisu uuendusi ja aruandlust mis tahes seadmest kohalikus võrgus.

Isemajutus oma VPS-is hoiab kliendiandmed, müügiajaloo ja hinnakujunduse andmed infrastruktuuris, mida sina kontrollid — ilma igakuise tellimustasuta, tehinguprotsendita ja tarnija lukustuseta. Kaasasolev MariaDB andmebaas seadistatakse automaatselt ja salvestatakse püsivalt nimetatud mahtudesse turvaliste uuenduste jaoks.