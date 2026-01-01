Scada-LTS on Java-põhine, veebipõhine SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) süsteem, mis on loodud inseneridele, kes peavad tööstusseadmeid brauserist jälgima ja juhtima. Arendatud tõestatud Mango Automationi koodibaasist, sisaldab see graafilist vaate redaktorit, ajalooliste andmete logimist, häirete haldust, skriptimist ja sisseehitatud draivereid Modbusi, SNMP, OPC ja teiste tööstusprotokollide jaoks — ilma patenteeritud litsentside või silditasudeta.

Scada-LTS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab protsessiandmed, seadme mandaadid ja operaatori tegevuse täielikult sinu infrastruktuuris, muutes samal ajal armatuurlauad välimeeskondadele ligipääsetavaks standardse HTTPS-i kaudu, ilma et PLC-d avalikule internetile avataks.