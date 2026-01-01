Juuruta Scada-LTS ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga veebi SCADA süsteem tööstuslikuks seireks, armatuurlaudadeks, häireteks ja protokollipõhiseks seadmete juhtimiseks.
Valige VPS-pakett Scada-LTS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Scada-LTS
Scada-LTS on Java-põhine, veebipõhine SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) süsteem, mis on loodud inseneridele, kes peavad tööstusseadmeid brauserist jälgima ja juhtima. Arendatud tõestatud Mango Automationi koodibaasist, sisaldab see graafilist vaate redaktorit, ajalooliste andmete logimist, häirete haldust, skriptimist ja sisseehitatud draivereid Modbusi, SNMP, OPC ja teiste tööstusprotokollide jaoks — ilma patenteeritud litsentside või silditasudeta.
Scada-LTS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab protsessiandmed, seadme mandaadid ja operaatori tegevuse täielikult sinu infrastruktuuris, muutes samal ajal armatuurlauad välimeeskondadele ligipääsetavaks standardse HTTPS-i kaudu, ilma et PLC-d avalikule internetile avataks.
Scada-LTS peamised omadused
Mitme protokolli draiverid
Natiivsed Modbus, SNMP, OPC, HTTP ja SQL andmeallikad ühenduvad PLC-de, andurite ja olemasolevate süsteemidega ilma kolmanda osapoole lüüsideta.
Graafiline vaadete redaktor
Lohista-ja-paiguta vaate koostaja võimaldab inseneridel koostada reaalajas jäljendusskeeme, näidikuid ja trendigraafikuid otse brauseris.
Häired ja sündmuste käitlejad
Konfigureeritavad häiretasemed koos e-posti, skriptimise ja seadeväärtuse toimingutega muudavad anomaaliad automatiseeritud vastusteks kogu tehases.
Ajalooliste andmete logimine
Iga andmepunkt on ajatempliga varustatud ja salvestatud MySQL-is, võimaldades pikaajalist trendianalüüsi, aruandeid ja regulatiivseid auditeerimisjälgi.
Skriptimine ja metaandmed
JavaScripti-põhised metapunktid ja sündmuste käsitlejad arvutavad tuletatud väärtused, KPI-d ja kohandatud loogika ilma väliste teenusteta.
Veebipõhine arhitektuur
Töötab Apache Tomcatis täielikult brauseripõhise kasutajaliidesega, nii et operaatorid pääsevad juhtpaneelidele ligi mis tahes võrgus olevast seadmest.
Miks kasutada Scada-LTS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.