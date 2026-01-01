GitLab Community Edition on kõik-ühes DevOps platvorm, mis ühendab Giti repositooriumi majutuse, CI/CD automatiseerimise, probleemide jälgimise, koodi ülevaatuse ja konteinerite registri ühes isemajutatavas rakenduses. See välistab vajaduse integreerida mitu eraldiseisvat tööriista ja annab meeskondadele täieliku tarkvaraarenduse elutsükli platvormi täieliku organisatsioonilise kontrolli all.

GitLabi isemajutamine kaotab ära kasutajapõhise hinnastamise ja hoiab lähtekoodi, CI/CD saladused ja turvaskaneeringu tulemused teie enda infrastruktuuris. Märkus: esialgne käivitamine võtab 3-10 minutit, kuna kõik sisemised teenused initsialiseeruvad — 502 vead selle akna jooksul on normaalsed. Väikeste meeskondade juurutamiseks on soovitatav vähemalt 2 CPU tuuma ja 4 GB RAM-i.