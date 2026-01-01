Weaviate on avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud tehisintellekti-põhiste rakenduste jaoks. See salvestab andmeobjekte koos nende vektor-manustega, võimaldades kiiret semantilise sarnasuse otsingut, mis ulatub märksõnade sobitamisest kaugemale, et leida kontseptuaalselt seotud sisu. See toetab hübriidotsingut, mis ühendab vektori- ja märksõnapõhiseid lähenemisi optimaalse otsingutäpsuse saavutamiseks.

Weaviate'i ise majutamine VPS-is annab tehisintellekti rakendustele spetsiaalse vektorhoidla ilma päringutasudeta ja täieliku kontrolli andmete asukoha üle. See integreerub suuremate LLM-i pakkujatega, sealhulgas OpenAI, Cohere ja Hugging Face, ning ühendub otse LangChaini ja LlamaIndexiga RAG-torujuhtmete ja semantilise otsingu funktsioonide loomiseks.