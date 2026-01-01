Paigalda Weaviate ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga vektorandmebaas AI rakenduste jaoks, semantilise otsingu, hübriidotsingu ja LLM-i integratsioonidega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Weaviate
Weaviate on avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud tehisintellekti-põhiste rakenduste jaoks. See salvestab andmeobjekte koos nende vektor-manustega, võimaldades kiiret semantilise sarnasuse otsingut, mis ulatub märksõnade sobitamisest kaugemale, et leida kontseptuaalselt seotud sisu. See toetab hübriidotsingut, mis ühendab vektori- ja märksõnapõhiseid lähenemisi optimaalse otsingutäpsuse saavutamiseks.
Weaviate'i ise majutamine VPS-is annab tehisintellekti rakendustele spetsiaalse vektorhoidla ilma päringutasudeta ja täieliku kontrolli andmete asukoha üle. See integreerub suuremate LLM-i pakkujatega, sealhulgas OpenAI, Cohere ja Hugging Face, ning ühendub otse LangChaini ja LlamaIndexiga RAG-torujuhtmete ja semantilise otsingu funktsioonide loomiseks.
Weaviate peamised omadused
Semantiline vektorotsing
Leia kontseptuaalselt sarnane sisu, kasutades vektormanuseid täpse märksõna sobitamise asemel, et saada nutikamaid otsingutulemusi.
Hübriidotsing
Kombineeri vektori sarnasus ja BM25 märksõnaotsing konfigureeritava kaaluga, et saada mõlemast otsingulähenemisest parim.
LLM integratsioonid
Sisseehitatud moodulid ühendavad Weaviate'i OpenAI, Cohere'i ja Hugging Face'iga automaatse manuste genereerimise ja generatiivsete päringute jaoks.
GraphQL ja REST API
Küsige ja hallake andmeid GraphQL API või REST lõpp-punktide kaudu, kasutades klienditeeke Pythoni, JavaScripti, Go ja Java jaoks.
Mitmemodaalne tugi
Salvesta ja otsi teksti-, pildi-, heli- ja videoobjekte, kasutades iga andmetüübi jaoks sobivat vektoriseerija moodulit.
Miks kasutada Weaviate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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