Odysseus on avatud lähtekoodiga AI tööruum, mis paigutab vestluse, agendi, uurimis- ja kirjutamisvahendid, mida ootaksid ChatGPT-lt või Claude'ilt, sinu enda serverisse. See koondab püsiva vestluse mis tahes kohaliku või API mudeliga, opencode'ile ehitatud agendi käituskeskkonna, sügava mitmeastmelise uurimistöö, mudeli kokaraamatu riistvarateadlike soovitustega, pluss dokumentide redaktori, märkmed, ülesanded, CalDAV kalendri ja IMAP/SMTP postkasti AI triaažiga.

Odysseuse isemajutamine sinu VPS-is hoiab iga vestluse, dokumendi, manuse ja e-kirja täielikult sinu enda infrastruktuuris. Sa tood oma API võtmed OpenAI, OpenRouteri või mis tahes ühilduva lõpp-punkti jaoks, samal ajal kui püsiv mälu ja oskused arenevad aja jooksul ilma istmekohatasude või tarnija lukustuseta.