Odysseuse ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud AI tööruum vestluse, agentide, põhjaliku uurimistöö, mälu, dokumentide ja e-posti jaoks — kõik töötavad sinu enda VPS-is.
Valige VPS-pakett Odysseus jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Odysseus
Odysseus on avatud lähtekoodiga AI tööruum, mis paigutab vestluse, agendi, uurimis- ja kirjutamisvahendid, mida ootaksid ChatGPT-lt või Claude'ilt, sinu enda serverisse. See koondab püsiva vestluse mis tahes kohaliku või API mudeliga, opencode'ile ehitatud agendi käituskeskkonna, sügava mitmeastmelise uurimistöö, mudeli kokaraamatu riistvarateadlike soovitustega, pluss dokumentide redaktori, märkmed, ülesanded, CalDAV kalendri ja IMAP/SMTP postkasti AI triaažiga.
Odysseuse isemajutamine sinu VPS-is hoiab iga vestluse, dokumendi, manuse ja e-kirja täielikult sinu enda infrastruktuuris. Sa tood oma API võtmed OpenAI, OpenRouteri või mis tahes ühilduva lõpp-punkti jaoks, samal ajal kui püsiv mälu ja oskused arenevad aja jooksul ilma istmekohatasude või tarnija lukustuseta.
Odysseus peamised omadused
Vestle mis tahes mudeliga
Ühenda vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI või mis tahes OpenAI-ga ühilduv lõpp-punkt ühe ühtse vestlusliidese kaudu.
Agendi käitusaeg
Avatud koodil põhineva agendi komplektis on MCP, veebi-, faili-, shelli-, oskuste ja mälu tööriistad, et see saaks täita terveid ülesandeid algusest lõpuni.
Põhjalik uuring
Mitmeastmelised uuringud koguvad, loevad ja sünteesivad allikaid visuaalseks aruandeks, mida saad sirvida ja eksportida.
Mudeli kokaraamat
Skannib saadaolevat riistvara, soovitab GGUF, FP8 ja AWQ mudeleid, mis tegelikult sobivad, seejärel laadib need alla ja serveerib neid ühe klõpsuga.
Püsiv mälu ja oskused
ChromaDB-põhine vektori- ja märksõnaotsing annab agendile pikaajalise mälu ja taaskasutatavad oskused, mis elavad üle taaskäivitused.
Dokumendid, Märkmed ja E-post
Mitme vahelehega Markdowni redaktor, märkmed, ülesanded, CalDAV-kalender ja IMAP/SMTP postkast koos AI sorteerimisega ühes tööruumis.
Miks kasutada Odysseus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.