Wizarr on isemajutusega kutsete ja kasutajate haldussüsteem Plexi, Jellyfini ja Emby meediaserverite jaoks. See loob turvalised, jagatavad kutselingid konfigureeritavate aegumiskuupäevade, teegi juurdepääsupiirangute ja kontode kestuse piirangutega, seejärel juhendab uusi kasutajaid läbi suunatud sisseelamisvoo, et kiiresti ühendust saada.

Wizarr'i isemajutamine oma meediaserveri kõrval annab sulle täpse kontrolli selle üle, kellel on juurdepääs ja kui kauaks, ilma et peaksid iga meediaserveri halduspaneelis kasutajakontosid käsitsi haldama. Kutsete jälgimine, seansihaldus ja hulgitööriistad liikmetele muudavad jagatud meediateegi haldamise praktiliseks igas mastaabis.