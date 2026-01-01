Paigalda Wizarr ühe klõpsuga.
Plexi, Jellyfini ja Emby kutsete ja kasutajate haldussüsteem juhitud sisseelamise ja juurdepääsukontrollidega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wizarr
Wizarr on isemajutusega kutsete ja kasutajate haldussüsteem Plexi, Jellyfini ja Emby meediaserverite jaoks. See loob turvalised, jagatavad kutselingid konfigureeritavate aegumiskuupäevade, teegi juurdepääsupiirangute ja kontode kestuse piirangutega, seejärel juhendab uusi kasutajaid läbi suunatud sisseelamisvoo, et kiiresti ühendust saada.
Wizarr'i isemajutamine oma meediaserveri kõrval annab sulle täpse kontrolli selle üle, kellel on juurdepääs ja kui kauaks, ilma et peaksid iga meediaserveri halduspaneelis kasutajakontosid käsitsi haldama. Kutsete jälgimine, seansihaldus ja hulgitööriistad liikmetele muudavad jagatud meediateegi haldamise praktiliseks igas mastaabis.
Wizarr peamised omadused
Kutselingid
Loo unikaalsed kutse-URL-id aegumiskuupäevade ja kasutuspiirangutega, et jagada kontrollitud juurdepääsu oma meediaserverile.
Raamatukogu piirangud
Piira kutsutud kasutajate juurdepääsu konkreetsetele teekidele, nii et külalised pääsevad ligi ainult sisule, mille oled nendega selgesõnaliselt jaganud.
Juhitud kasutaja sisseelamine
Uued liitujad järgivad samm-sammult seadistusjuhendit, mis juhendab neid konto loomisel ja oma meediarakenduse ühendamisel.
Mitmeserveri tugi
Halda kasutajaid Plexi, Jellyfini ja Emby serverite vahel ühelt Wizarr armatuurlaualt.
Kutse jälgimine
Jälgi, milliseid kutseid on kasutatud, millal ja kelle poolt, et hoida oma liikmete nimekirja täpse ja ajakohasena.
Miks kasutada Wizarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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