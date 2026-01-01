Cloudflaredi juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Cloudflare Tunnel deemon, mis pakub teenuseid turvaliselt internetti, avamata tulemüüri porte.
Valige VPS-pakett Cloudflared jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cloudflared
Cloudflared on Cloudflare Tunneli kliendidaemon, luues ainult väljaminevaid krüpteeritud ühendusi sinu VPS-ist Cloudflare'i servavõrku. Suunates kogu liikluse läbi Cloudflare'i enne, kui see sinu algallikani jõuab, saad sa sisseehitatud DDoS-kaitse ja WAF-i katvuse, ilma et peaksid kunagi avama sissetulevaid tulemüüriporte või paljastama oma serveri IP-aadressi.
Cloudflaredi daemoni ise majutamine VPS-is pakub stabiilset, alati aktiivset tunnelit, mis ei allu koduste internetiühenduste töökindluse piirangutele. Sinu Cloudflare'i märgid ja tünneli konfiguratsioon salvestatakse infrastruktuurile, mida sa kontrollid, ja kaasasolev veebiliides muudab esialgse seadistamise ja pideva haldamise lihtsaks ilma käsurea kasutamiseta.
Cloudflared peamised omadused
Sissetulevaid porte pole vaja
Kõik ühendused pärinevad sinu serverist väljapoole, välistades vajaduse avada tulemüüri reegleid või konfigureerida NAT-i pordi edasisuunamist.
Alg-IP kaitse
Liiklus jõuab sinu serverisse ainult Cloudflare'i kaudu, varjates sinu VPS IP-d skannerite ja otseste rünnakukatsete eest.
Sisseehitatud DDoS-kaitse
Cloudflare neelab mahulised ründed võrgu servas, enne kui mis tahes liiklus sinu algserverisse jõuab.
Nullusaldusintegratsioon
Ühenda tunnelid Cloudflare Accessiga, et jõustada identiteedipõhist autentimist mis tahes siseteenuses ilma VPNita.
Veebipõhine seadistus
Halda tunneli tunnuseid ja marsruute kaasasoleva veebiliidese kaudu, käsurida kasutamata.
Miks kasutada Cloudflared Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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