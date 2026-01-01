Cloudflared on Cloudflare Tunneli kliendidaemon, luues ainult väljaminevaid krüpteeritud ühendusi sinu VPS-ist Cloudflare'i servavõrku. Suunates kogu liikluse läbi Cloudflare'i enne, kui see sinu algallikani jõuab, saad sa sisseehitatud DDoS-kaitse ja WAF-i katvuse, ilma et peaksid kunagi avama sissetulevaid tulemüüriporte või paljastama oma serveri IP-aadressi.

Cloudflaredi daemoni ise majutamine VPS-is pakub stabiilset, alati aktiivset tunnelit, mis ei allu koduste internetiühenduste töökindluse piirangutele. Sinu Cloudflare'i märgid ja tünneli konfiguratsioon salvestatakse infrastruktuurile, mida sa kontrollid, ja kaasasolev veebiliides muudab esialgse seadistamise ja pideva haldamise lihtsaks ilma käsurea kasutamiseta.