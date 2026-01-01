Zenfeed on avatud lähtekoodiga tehisintellekti infokeskus, mis ühendab klassikalise RSS-lugeri isikliku LLM-sekretäriga. Selle asemel, et toorvoogudesse uppuda, läbib iga artikkel konfigureeritava torujuhtme, mis võtab sisu kokku, klassifitseerib selle kohandatud viipadega ja manustab selle semantilisse indeksisse, mida saad loomulikus keeles päringutega esitada. Jälgimisreeglid muudavad suvalised teemad korduvateks töödeks, mis edastavad ajastatud briifinguid, seiredigestid või veebihaagi teavitusi, kui sobiv sisu ilmub.

Zenfeedi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu tellimuste loendi, lugemisajaloo ja LLM-i API-võtme sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Mall koondab veebiliidese, zenfeedi mootori püsiva salvestusruumiga ja privaatse RSSHubi eksemplari, et saaksid tellida tuhandeid allikaid, mis ei paku natiivseid RSS-vooge.