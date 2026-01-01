Juuruta Zenfeed ühe klõpsuga.
AI-põhine RSS-keskus, mis võtab kokku, semantiliselt otsib ja suunab sinu voogusid tegutsemist nõudvateks hoiatusteks ja ülevaadeteks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Zenfeed
Zenfeed on avatud lähtekoodiga tehisintellekti infokeskus, mis ühendab klassikalise RSS-lugeri isikliku LLM-sekretäriga. Selle asemel, et toorvoogudesse uppuda, läbib iga artikkel konfigureeritava torujuhtme, mis võtab sisu kokku, klassifitseerib selle kohandatud viipadega ja manustab selle semantilisse indeksisse, mida saad loomulikus keeles päringutega esitada. Jälgimisreeglid muudavad suvalised teemad korduvateks töödeks, mis edastavad ajastatud briifinguid, seiredigestid või veebihaagi teavitusi, kui sobiv sisu ilmub.
Zenfeedi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu tellimuste loendi, lugemisajaloo ja LLM-i API-võtme sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Mall koondab veebiliidese, zenfeedi mootori püsiva salvestusruumiga ja privaatse RSSHubi eksemplari, et saaksid tellida tuhandeid allikaid, mis ei paku natiivseid RSS-vooge.
Zenfeed peamised omadused
AI kokkuvõtted
Iga artikkel läbib LLM-i, mis koostab lühikese kokkuvõtte, et saaksid skannida kümneid allikaid minutitega tundide asemel.
Semantiline otsing
Manustamisindeks võimaldab sul oma lugemisajaloos loomulikus keeles päringuid teha ja leida seotud lugusid üle voogude ja aja.
Planeeritud briifingud
Konfigureeri korduvaid töid, mis koostavad igapäevaseid või iganädalasi kokkuvõtteid sellest, mis on kõige olulisem, ja toimetavad need kohale e-posti või webhooki kaudu.
Teema jälgimine
Määra jälgimisreeglid kohandatud viibetega, mis käivitavad teavitused iga kord, kui uued artiklid vastavad teemale, ettevõttele või märksõnale.
Komplekteeritud RSSHub
Sisseehitatud RSSHubi eksemplar muudab tuhanded veebilehed, millel puuduvad algupärased vooged, tellimusteks, mida saad suunata läbi AI-torujuhtme.
Ava MCP server
Toimib mudeli kontekstiprotokolli serverina, nii et AI kliendid nagu Cherry Studio saavad otse vestelda sinu isikliku voo teegiga.
Miks kasutada Zenfeed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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