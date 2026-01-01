Glance'i ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline ise majutatav juhtpaneel, mis koondab RSS-vood, ilmateate, serveri statistika ja palju muu ühte vaatesse.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Glance
Glance on Go-põhine, ise majutatud juhtpaneel, mis koondab sinu olulised infovood ühele kohandatavale lehele. See toetab laia valikut vidinaid — RSS-vooge, ilmateateid, Hacker News'i, Redditit, YouTube'i kanaleid, serveristatistikat, Docker konteinerite olekut ja palju muud — mis kõik uuenevad reaalajas minimaalse ressursikasutusega.
Glance'i majutamine sinu VPS-is hoiab sinu isiklikud andmevood privaatsena ja võimaldab integreerimist sisemiste API-de ja teenustega, mis pole pilvepõhistele alternatiividele kättesaadavad. Vaikimisi konfiguratsioon luuakse automaatselt esimesel käivitamisel, nii et saad töötavale juhtpaneelile ligi kohe pärast juurutamist.
Glance peamised omadused
Ühtne voogude koondamine
Kogu RSS-vood, Redditi postitused, Hacker News ja sotsiaalmeedia uuendused ühte keritavasse armatuurlaua vaatesse.
Serveri ja konteineri jälgimine
Jälgi Docker konteineri olekut ja serveri mõõdikuid koos oma sisuvoogudega, ilma tööriistu vahetamata.
Ulatuslik vidinate teek
Kalender, ilm, turuandmed, YouTube'i kanalid ja Twitchi voogedastused on saadaval konfigureeritavate vidinatena.
Kergekaaluline Go binaar
Ehitatud Go-s minimaalse mälu- ja protsessorikasutusega, töötab Glance mugavalt koos teiste teenustega jagatud VPS-il.
Kohandatud API integratsioonid
Ühenda sisesed API-d ja omanduses olevad andmeallikad, et kuvada privaatseid mõõdikuid, millele majutatud armatuurlauad ligi ei pääse.
Miks kasutada Glance Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.