Glance on Go-põhine, ise majutatud juhtpaneel, mis koondab sinu olulised infovood ühele kohandatavale lehele. See toetab laia valikut vidinaid — RSS-vooge, ilmateateid, Hacker News'i, Redditit, YouTube'i kanaleid, serveristatistikat, Docker konteinerite olekut ja palju muud — mis kõik uuenevad reaalajas minimaalse ressursikasutusega.

Glance'i majutamine sinu VPS-is hoiab sinu isiklikud andmevood privaatsena ja võimaldab integreerimist sisemiste API-de ja teenustega, mis pole pilvepõhistele alternatiividele kättesaadavad. Vaikimisi konfiguratsioon luuakse automaatselt esimesel käivitamisel, nii et saad töötavale juhtpaneelile ligi kohe pärast juurutamist.