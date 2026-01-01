Juuruta Prometheus ühe klõpsuga paigaldusega.
CNCF-i poolt tunnustatud avatud lähtekoodiga monitooringu tööriistakomplekt, millest sai tööstusstandard pilvepõhiste mõõdikute kogumiseks ja hoiatuste edastamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Prometheus
Prometheus kogub ajaseeria mõõdikuid sinu infrastruktuurist ja rakendustest tõmbepõhise HTTP-mudeli kaudu, salvestab need tõhusasse kohalikku TSDB-sse ja pakub PromQL-i – võimsat päringukeelt mõõdikute tükeldamiseks, koondamiseks ja hoiatuste loomiseks. Lõpetanud CNCF-i programmi koos Kubernetesega, on see seire alus, mille on valinud DevOps meeskonnad ettevõtetes nagu GitLab, DigitalOcean ja Uber.
Prometheuse käitamine oma VPS-is annab sulle piiramatu mõõdikute sissevõtu fikseeritud hinnaga, täieliku kontrolli kraapimisintervallide ja säilitusperioodide üle ning natiivse integratsiooni Grafana, Alertmanageri ja sadade kogukonna eksportijatega — ilma mõõdikupõhiste pilvekuludeta või andmete valimipiiranguteta.
Prometheus peamised omadused
PromQL päringukeel
Paindlik funktsionaalne päringukeel võimaldab sul koondada, teisendada ja hoiatada mis tahes mõõdikute kombinatsiooni kohta kogu sinu infrastruktuuris reaalajas.
Tõmbepõhine kogumine
Prometheus kogub mõõdikuid HTTP lõpp-punktidest konfigureeritava ajakava alusel, muutes uute sihtmärkide lisamise lihtsaks jälgitavat rakendust muutmata.
Teenuste avastamine
Loomulikud integratsioonid Kubernetes'i, Consuli, EC2 ja muuga avastavad ja jälgivad automaatselt uusi teenuseid nende käivitamisel ilma käsitsi konfigureerimiseta.
Hoiatuste reeglid
Määra lävepõhised ja trendipõhised hoiatuste reeglid, mis suunavad teavitused Alertmanageri kaudu Slacki, PagerDuty'sse, e-posti või mis tahes veebihaagi lõpp-punkti.
Grafana integratsioon
Prometheus on Grafana vaikimisi andmeallikas, mis võimaldab minimaalse seadistusega rikkalike armatuurlaudade, soojuskaartide ja kõigi sinu mõõdikute visualiseerimist.
Miks kasutada Prometheus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.