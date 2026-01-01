Prometheus kogub ajaseeria mõõdikuid sinu infrastruktuurist ja rakendustest tõmbepõhise HTTP-mudeli kaudu, salvestab need tõhusasse kohalikku TSDB-sse ja pakub PromQL-i – võimsat päringukeelt mõõdikute tükeldamiseks, koondamiseks ja hoiatuste loomiseks. Lõpetanud CNCF-i programmi koos Kubernetesega, on see seire alus, mille on valinud DevOps meeskonnad ettevõtetes nagu GitLab, DigitalOcean ja Uber.

Prometheuse käitamine oma VPS-is annab sulle piiramatu mõõdikute sissevõtu fikseeritud hinnaga, täieliku kontrolli kraapimisintervallide ja säilitusperioodide üle ning natiivse integratsiooni Grafana, Alertmanageri ja sadade kogukonna eksportijatega — ilma mõõdikupõhiste pilvekuludeta või andmete valimipiiranguteta.