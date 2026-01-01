RustFS on suure jõudlusega, hajutatud objektisalvestussüsteem, mis on täielikult ehitatud Rustis. See pakub täielikku Amazon S3 API ühilduvust koos Rusti mäluohutuse garantiide ja toorjõudlusega, mis ületab traditsioonilisi lahendusi. Mõeldud andmejärvede, AI/ML-torujuhtmete ja suurandmete töökoormuste jaoks, kasutab RustFS kustutuskodeerimist andmekao vältimiseks ja bitrot-tuvastust pikaajalise andmete terviklikkuse tagamiseks.

RustFS-i ise majutamine oma VPS-is annab teie objektisalvestuse infrastruktuuri täielikult teie kontrolli alla — ei mingeid GB-põhiseid tasusid, väljamineku tasusid ega tarnija lukustust. Sisseehitatud veebikonsool võimaldab teil hallata ämbreid, konfigureerida juurdepääsupoliitikaid ja jälgida salvestusruumi kasutust ilma lisatööriistu vajamata.