Paigaldage RustFS ühe klõpsuga.
S3-ühilduv hajus objektihoidla, mis on ehitatud Rustis AI töökoormuste, andmejärvede ja pilvepõhiste rakenduste jaoks.
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Millega saab ehitada RustFS
RustFS on suure jõudlusega, hajutatud objektisalvestussüsteem, mis on täielikult ehitatud Rustis. See pakub täielikku Amazon S3 API ühilduvust koos Rusti mäluohutuse garantiide ja toorjõudlusega, mis ületab traditsioonilisi lahendusi. Mõeldud andmejärvede, AI/ML-torujuhtmete ja suurandmete töökoormuste jaoks, kasutab RustFS kustutuskodeerimist andmekao vältimiseks ja bitrot-tuvastust pikaajalise andmete terviklikkuse tagamiseks.
RustFS-i ise majutamine oma VPS-is annab teie objektisalvestuse infrastruktuuri täielikult teie kontrolli alla — ei mingeid GB-põhiseid tasusid, väljamineku tasusid ega tarnija lukustust. Sisseehitatud veebikonsool võimaldab teil hallata ämbreid, konfigureerida juurdepääsupoliitikaid ja jälgida salvestusruumi kasutust ilma lisatööriistu vajamata.
RustFS peamised omadused
S3 API ühilduv
Töötab iga S3-ühilduva kliendi, SDK või tööriistaga — migreerige olemasolevad töövoogud ilma koodimuudatusteta.
Kustutuskodeerimine
Jaotab andmeid mitmele kettale, tagades üleliigsuse, nii et salvestusruum jääb puutumatuks isegi siis, kui üksikud kettad rikki lähevad.
Veebihalduskonsool
Brauseripõhine liides ämbrikute loomiseks, juurdepääsuvõtmete haldamiseks, elutsükli poliitikate seadistamiseks ja salvestusruumi kasutuse jälgimiseks.
Kõrge jõudlus
Loodud Rustis mäluohutuse ja kiiruse tagamiseks — võrdlustestid näitavad kuni 2,3 korda suuremat läbilaskevõimet kui alternatiividel väikeste objektide töökoormuste puhul.
Sündmuste teavitused
Käivita veebihaagid ämbri sündmuste korral, nagu objekti loomine ja kustutamine, et integreerida järgmiste töötlemistorustikega.
Identiteedi integreerimine
Toetab OIDC/OpenID Connecti ja OpenStack Keystone'i ettevõtte ühtse sisselogimise ja mitme rentnikuga juurutuste jaoks.
Miks kasutada RustFS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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