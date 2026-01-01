Focalboard on avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mille on välja töötanud Mattermost isemajutatava alternatiivina Trellole, Notionile ja Asanale. See ühendab intuitiivsed Kanbani tahvlid mitme vaaterežiimiga – tabel, galerii ja kalender –, et saaksid visualiseerida samu projektiandmeid just selles vormingus, mis sinu töövoo jaoks kõige paremini sobib. Kaardid toetavad kohandatud omadusi, silte, tähtaegu ja manuseid, kohandudes igat tüüpi projektidega alates tarkvaraarenduse sprintidest kuni sisukalendriteni.

Focalboardi isemajutamine oma VPS-is tähendab piiramatult tahvleid, kaarte ja meeskonnaliikmeid ettearvatava hinnaga – puudub kasutajapõhine hinnakujundus, tahvlite arvu piirangud ja sinu projektiandmete monetiseerimise oht. Kerge SQLite'i taustaprogramm ei vaja välist andmebaasi, hoides juurutamise ja hoolduse lihtsana.