Juuruta Focalboard üheklõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga projektihaldustööriist Kanban-, tabeli-, galerii- ja kalendrivaadetega meeskondadele ja üksikisikutele.
Valige VPS-pakett Focalboard jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Focalboard
Focalboard on avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mille on välja töötanud Mattermost isemajutatava alternatiivina Trellole, Notionile ja Asanale. See ühendab intuitiivsed Kanbani tahvlid mitme vaaterežiimiga – tabel, galerii ja kalender –, et saaksid visualiseerida samu projektiandmeid just selles vormingus, mis sinu töövoo jaoks kõige paremini sobib. Kaardid toetavad kohandatud omadusi, silte, tähtaegu ja manuseid, kohandudes igat tüüpi projektidega alates tarkvaraarenduse sprintidest kuni sisukalendriteni.
Focalboardi isemajutamine oma VPS-is tähendab piiramatult tahvleid, kaarte ja meeskonnaliikmeid ettearvatava hinnaga – puudub kasutajapõhine hinnakujundus, tahvlite arvu piirangud ja sinu projektiandmete monetiseerimise oht. Kerge SQLite'i taustaprogramm ei vaja välist andmebaasi, hoides juurutamise ja hoolduse lihtsana.
Focalboard peamised omadused
Mitmed vaaterežiimid
Lülita samade andmete Kanban-, tabeli-, galerii- ja kalendrivaadete vahel, et see vastaks sellele, kuidas sa oma projektist mõtled.
Kohandatud omadused
Lisa kohandatud väljad, sildid, kuupäevad ja vastutajad kaartidele, et kohandada iga tahvel oma spetsiifilistele töövoo nõuetele.
Reaalajas koostöö
Mitmed meeskonnaliikmed saavad tahvleid samaaegselt redigeerida, kusjuures kommentaarid ja @mainimised hoiavad suhtluse kontekstis.
Impordi populaarsetest tööriistadest
Migreeri olemasolevad projektid Trellost, Asanast ja Notionist, kasutades sisseehitatud importimise funktsionaalsust, et vältida nullist alustamist.
Tahvli mallid
Levinud projektitüüpide valmismallid võimaldavad sul uue tahvli sekunditega seadistada, kus õige struktuur on juba paigas.
Miks kasutada Focalboard Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.