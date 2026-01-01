Inkscape on juhtiv avatud lähtekoodiga vektorgraafika redaktor logode, ikoonide, illustratsioonide ja tehniliste diagrammide loomiseks SVG-vormingus. See mall käivitab täieliku Inkscape'i töölauarakenduse KasmVNC kaudu, muutes selle kättesaadavaks igast kaasaegsest brauserist ilma midagi lokaalselt installimata.

Inkscape'i majutamine VPS-is annab sulle püsiva disainitööruumi, mis järgneb sulle kõikides seadmetes. Sinu kohandatud laiendused, paletid, mallid ja projektifailid on alati saadaval ning keskkond on kaitstud HTTPS-i taga parooliga autentimisega — VPN-i ega töölaua sünkroonimist pole vaja.