Paigalda Inkscape ühe klõpsuga.
Tasuta ja avatud lähtekoodiga vektorgraafika redaktor, mis on juurdepääsetav mis tahes brauserist pilve majutusega töölauakeskkonna kaudu.
Valige VPS-pakett Inkscape jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Inkscape
Inkscape on juhtiv avatud lähtekoodiga vektorgraafika redaktor logode, ikoonide, illustratsioonide ja tehniliste diagrammide loomiseks SVG-vormingus. See mall käivitab täieliku Inkscape'i töölauarakenduse KasmVNC kaudu, muutes selle kättesaadavaks igast kaasaegsest brauserist ilma midagi lokaalselt installimata.
Inkscape'i majutamine VPS-is annab sulle püsiva disainitööruumi, mis järgneb sulle kõikides seadmetes. Sinu kohandatud laiendused, paletid, mallid ja projektifailid on alati saadaval ning keskkond on kaitstud HTTPS-i taga parooliga autentimisega — VPN-i ega töölaua sünkroonimist pole vaja.
Inkscape peamised omadused
Brauseri kaudu ligipääsetav lauaarvuti
Täielik Inkscape'i rakendus töötab sinu brauseris KasmVNC kaudu, andes sulle juurdepääsu sinu disainitööruumile mis tahes seadmest.
SVG-natiivne redigeerimine
Inkscape töötab otse SVG geomeetriaga, nii et kunstiteosed skaleeruvad mis tahes resolutsioonile kvaliteeti kaotamata — ideaalne veebi ja trüki jaoks.
Täpsem sõlmede redigeerimine
Täpsed Bezier' kõvera ja sõlmede manipuleerimise tööriistad annavad sulle täieliku kontrolli radade üle üksikasjaliku illustratsiooni ja ikoonitöö jaoks.
Laiendused ja skriptimine
Sajad sisseehitatud ja kogukonna laiendused võimaldavad automatiseerimist, kohandatud efekte ja töövoo integratsioone otse Inkscape'i sees.
Püsiv tööruum
Projektifailid, fondid, paletid ja eelistused säilivad seansside vahel nimetatud Docker'i volumes, elades üle konteineri taaskäivitused ja uuendused.
Miks kasutada Inkscape Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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