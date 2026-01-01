Kuni 69% allahindlust Atomic Server tootele

Paigalda Atomic Server ühe klõpsuga.

Avatud lähtekoodiga reaalajas peata sisuhaldussüsteem ja graafandmebaas koostööpõhiste teadmusbaaside ja struktureeritud sisu jaoks.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda Atomic Server ühe klõpsuga.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Atomic Server

Atomic Server on avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem ja graafandmebaas, mis on ehitatud Atomic Data-l, mis on RDF-i range alamhulk ja annab igale sisutükile tüübitud skeemi ning stabiilse URL-i. Erinevalt traditsioonilistest sisuhaldussüsteemidest, mis salvestavad läbipaistmatuid andmeplokke, salvestab Atomic Server struktureeritud, lingitud andmeid, mida saab reaalajas klientide vahel päringutega töödelda, valideerida ja sünkroonida.

Atomic Serveri ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu teadmusgraafiku, dokumendid ja tabelid täielikult sinu kontrolli all, ilma tarnijast sõltuvuse või kasutajapõhiste tasudeta. Sisseehitatud WebSockets edastab reaalajas uuendusi igale ühendatud kliendile, muutes selle tugevaks aluseks koostöövahenditele, sisevikidele ja kohandatud rakendustele, mis vajavad struktureeritud, reaalajas taustaprogrammi.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Atomic Server peamised omadused

Reaalajas sünkroonimine

Sisseehitatud veebipesad edastavad muudatusi igale ühendatud kliendile koheselt, nii et koostööl põhinev redigeerimine ja reaalajas armatuurlauad töötavad ilma lisainfrastruktuurita.

Tüübitud teadmusgraaf

Igal ressursil on skeem ja unikaalne URL, mis põhineb Atomic Datal, andes sinu sisule valideerimise, linkimise ja päringuvõimaluse, mida tavalised dokumendihoidlad ei suuda võrrelda.

Võimas tabeliredaktor

Muuda struktureeritud kirjeid tabelarvutit meenutavas kasutajaliideses tüübitud veergude, viidete ja valideerimisega — tuttav liides mittetehnilistele kaastöötajatele.

Täistekstiotsing

Integreeritud täistekstiotsing indekseerib automaatselt iga ressursi, muutes suured teadmusbaasid koheselt otsitavaks ilma eraldi mootorit konfigureerimata.

JS, React, Svelte SDK-d

Ametlikud klienditeegid võimaldavad arendajatel luua kohandatud esiotsasid ja rakendusi, mis loevad, kirjutavad ja tellivad reaalajas muudatusi tüübitud API kaudu.

Miks kasutada Atomic Server Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

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