Atomic Server on avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem ja graafandmebaas, mis on ehitatud Atomic Data-l, mis on RDF-i range alamhulk ja annab igale sisutükile tüübitud skeemi ning stabiilse URL-i. Erinevalt traditsioonilistest sisuhaldussüsteemidest, mis salvestavad läbipaistmatuid andmeplokke, salvestab Atomic Server struktureeritud, lingitud andmeid, mida saab reaalajas klientide vahel päringutega töödelda, valideerida ja sünkroonida.

Atomic Serveri ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu teadmusgraafiku, dokumendid ja tabelid täielikult sinu kontrolli all, ilma tarnijast sõltuvuse või kasutajapõhiste tasudeta. Sisseehitatud WebSockets edastab reaalajas uuendusi igale ühendatud kliendile, muutes selle tugevaks aluseks koostöövahenditele, sisevikidele ja kohandatud rakendustele, mis vajavad struktureeritud, reaalajas taustaprogrammi.