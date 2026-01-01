Paigalda Atomic Server ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga reaalajas peata sisuhaldussüsteem ja graafandmebaas koostööpõhiste teadmusbaaside ja struktureeritud sisu jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Atomic Server
Atomic Server on avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem ja graafandmebaas, mis on ehitatud Atomic Data-l, mis on RDF-i range alamhulk ja annab igale sisutükile tüübitud skeemi ning stabiilse URL-i. Erinevalt traditsioonilistest sisuhaldussüsteemidest, mis salvestavad läbipaistmatuid andmeplokke, salvestab Atomic Server struktureeritud, lingitud andmeid, mida saab reaalajas klientide vahel päringutega töödelda, valideerida ja sünkroonida.
Atomic Serveri ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu teadmusgraafiku, dokumendid ja tabelid täielikult sinu kontrolli all, ilma tarnijast sõltuvuse või kasutajapõhiste tasudeta. Sisseehitatud WebSockets edastab reaalajas uuendusi igale ühendatud kliendile, muutes selle tugevaks aluseks koostöövahenditele, sisevikidele ja kohandatud rakendustele, mis vajavad struktureeritud, reaalajas taustaprogrammi.
Atomic Server peamised omadused
Reaalajas sünkroonimine
Sisseehitatud veebipesad edastavad muudatusi igale ühendatud kliendile koheselt, nii et koostööl põhinev redigeerimine ja reaalajas armatuurlauad töötavad ilma lisainfrastruktuurita.
Tüübitud teadmusgraaf
Igal ressursil on skeem ja unikaalne URL, mis põhineb Atomic Datal, andes sinu sisule valideerimise, linkimise ja päringuvõimaluse, mida tavalised dokumendihoidlad ei suuda võrrelda.
Võimas tabeliredaktor
Muuda struktureeritud kirjeid tabelarvutit meenutavas kasutajaliideses tüübitud veergude, viidete ja valideerimisega — tuttav liides mittetehnilistele kaastöötajatele.
Täistekstiotsing
Integreeritud täistekstiotsing indekseerib automaatselt iga ressursi, muutes suured teadmusbaasid koheselt otsitavaks ilma eraldi mootorit konfigureerimata.
JS, React, Svelte SDK-d
Ametlikud klienditeegid võimaldavad arendajatel luua kohandatud esiotsasid ja rakendusi, mis loevad, kirjutavad ja tellivad reaalajas muudatusi tüübitud API kaudu.
Miks kasutada Atomic Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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