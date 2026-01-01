Juuruta Cheshire Cat AI ühe klõpsu paigaldusega.
Tootmisvalmis AI agendi raamistik sisseehitatud RAG-i, pistikprogrammide ja funktsioonikutsega mis tahes LLM-i pakkuja jaoks.
Valige VPS-pakett Cheshire Cat AI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI on avatud lähtekoodiga raamistik tootmis-AI agentide loomiseks mikroteenusena. Selle asemel, et kokku panna eraldi teeke mälu, tööriistade ja vestlusvormide jaoks, pakub Cat API-põhist käitusaega sisseehitatud Qdrant vektorpoodiga, pistikprogrammisüsteemi, sündmuste konksud ja funktsioonide kutsumise — nii saab sama agent toita vestlusrobotit, sisemist tööriista või kliendile suunatud assistenti ühest taustsüsteemist.
Raamistik on mudeliagnostiline ja töötab iga LangChainiga ühilduva LLM-i ja manustajaga, sealhulgas OpenAI, Anthropic, Ollama ja ise majutatud mudelitega. Ise majutamine oma VPS-is hoiab vestluste ajaloo, manused ja pistikprogrammi koodi sinu täieliku kontrolli all, koos mitme kasutaja toega ja detailsete õigustega meeskonna juurutuste jaoks.
Cheshire Cat AI peamised omadused
Sisseehitatud RAG
Integreeritud Qdranti vektormälu neelab dokumente ja tuletab automaatselt meelde asjakohase konteksti, nii et agendid vastavad teie andmete põhjal, mitte üldise mudeliteadmise põhjal.
Pistikprogrammi süsteem
Paigalda Pythoni pistikprogrammid halduspaneeli, et lisada tööriistu, konkse ja vestlusvorme ilma tuuma kahveldamata — laiendada käitumist käitusajal, selmet kujutist uuesti üles ehitada.
Mis tahes LLM-i pakkuja
Vaheta OpenAI, Anthropicu, Ollama ja teiste LangChainiga ühilduvate mudelite vahel administraatori kasutajaliidesest, et tasakaalustada kulusid, latentsust ja andmete asukohta vastavalt kasutusjuhtumile.
REST ja WebSocket API
Manusta agent mis tahes kasutajaliidesesse kohandatava REST API kaudu või vestle üle WebSocketi, kasutades iga transpordimehhanismi jaoks eraldi API võtmeid täpseks juurdepääsukontrolliks.
Vestluslikud vormid
Määra Pydanticu-põhised vormid, mis juhivad mitmeastmelisi vestlusi, nagu broneeringud või tellimused, võimaldades agendil koguda struktureeritud andmeid, säilitades samal ajal dialoogi loomulikkuse.
Miks kasutada Cheshire Cat AI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.