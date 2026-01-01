Cheshire Cat AI on avatud lähtekoodiga raamistik tootmis-AI agentide loomiseks mikroteenusena. Selle asemel, et kokku panna eraldi teeke mälu, tööriistade ja vestlusvormide jaoks, pakub Cat API-põhist käitusaega sisseehitatud Qdrant vektorpoodiga, pistikprogrammisüsteemi, sündmuste konksud ja funktsioonide kutsumise — nii saab sama agent toita vestlusrobotit, sisemist tööriista või kliendile suunatud assistenti ühest taustsüsteemist.

Raamistik on mudeliagnostiline ja töötab iga LangChainiga ühilduva LLM-i ja manustajaga, sealhulgas OpenAI, Anthropic, Ollama ja ise majutatud mudelitega. Ise majutamine oma VPS-is hoiab vestluste ajaloo, manused ja pistikprogrammi koodi sinu täieliku kontrolli all, koos mitme kasutaja toega ja detailsete õigustega meeskonna juurutuste jaoks.