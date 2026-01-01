GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) on avatud lähtekoodiga REST API server, mis ühendub WhatsAppiga mitme seadme protokolli kaudu. See pakub puhast veebiliidest WhatsAppi seansside haldamiseks ja täielikku REST API-t sõnumite saatmiseks, kontaktide haldamiseks ja veebihaakide käsitlemiseks — kõik sinu enda serverist.

GoWA ise majutamine sinu VPS-is tagab, et sinu WhatsAppi seansiandmed jäävad privaatseks, sinu API-l puuduvad kolmandate osapoolte pakkujate poolt seatud päringupiirangud ja sa säilitad täieliku kontrolli sõnumite marsruutimise ja veebihaakide integratsioonide üle.