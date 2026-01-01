Juurutage GoWA ühe klõpsuga paigaldus.
Kergekaaluline WhatsApp REST API ja veebiliides, mis on ehitatud Go-ga mitmeseadmelise sõnumside automatiseerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) on avatud lähtekoodiga REST API server, mis ühendub WhatsAppiga mitme seadme protokolli kaudu. See pakub puhast veebiliidest WhatsAppi seansside haldamiseks ja täielikku REST API-t sõnumite saatmiseks, kontaktide haldamiseks ja veebihaakide käsitlemiseks — kõik sinu enda serverist.
GoWA ise majutamine sinu VPS-is tagab, et sinu WhatsAppi seansiandmed jäävad privaatseks, sinu API-l puuduvad kolmandate osapoolte pakkujate poolt seatud päringupiirangud ja sa säilitad täieliku kontrolli sõnumite marsruutimise ja veebihaakide integratsioonide üle.
GoWA peamised omadused
REST API
Täielik HTTP API teksti, piltide, dokumentide ja asukohasõnumite programmeeritavaks saatmiseks mis tahes keelest või tööriistast.
Mitme seadme tugi
Ühenda mitu WhatsAppi kontot ühe serveri eksemplariga, ilma et oleks vaja eraldi telefoniühendusi.
Veebiliides
Sisseehitatud veebiliides QR-koodide skannimiseks, seansihalduseks ja API-kõnede testimiseks koodi kirjutamata.
Webhooki integratsioon
Edasta sissetulevad sõnumid oma lõpp-punktidesse vestlusrobotite automatiseerimiseks, CRM-i integreerimiseks või teavituste töövoogude jaoks.
Põhiautentimine
Kaitse API-t ja veebiliidest kasutajanime ja parooli abil, et vältida volitamata juurdepääsu.
Miks kasutada GoWA Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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