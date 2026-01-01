Paigaldage FlareSolverr ühe klõpsuga.
Puhverserver, mis möödub automaatselt Cloudflare'i ja DDoS-GUARD kaitsest veebikraapimise ja meedia automatiseerimise tööriistade jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FlareSolverr
FlareSolverr on spetsialiseeritud puhverserver, mis kasutab peata Chromiumit JavaScripti väljakutsete, CAPTCHA-de ja muude Cloudflare'i ja DDoS-GUARDi rakendatud robotivastaste kaitsemehhanismide automaatseks lahendamiseks. See pakub lihtsat HTTP API-t, mida tööriistad nagu Jackett ja Prowlarr kasutavad kaitstud saitidele juurdepääsuks ilma käsitsi sekkumiseta.
FlareSolverri ise majutamine oma VPS-is tagab pühendatud ressursid peata brauseri toiminguteks, 24/7 kättesaadavuse sinu meedia automatiseerimise virna jaoks ja paremad Cloudflare'i väljakutsete lahendamise edukuse määrad võrreldes elamute IP-aadressidega, mida on tõenäolisem märgistada või piirata.
FlareSolverr peamised omadused
Cloudflare'i möödaviik
Lahendab automaatselt Cloudflare'i JS-i väljakutsed ja brauseri terviklikkuse kontrollid, nii et allavoolu tööriistad saaksid ligi kaitstud saitidele ilma käsitsi haldamiseta.
Lihtne HTTP API
Pakub lihtsa REST-i lõpp-punkti, mida iga rakendus saab kutsuda, et suunata päringuid läbi väljakutseid lahendava puhverserveri minimaalse integreerimispingutusega.
Sessiooni haldamine
Säilitab püsivad brauserisessioonid küpsiste salvestamise abil, nii et korduvad päringud samale saidile väldivad väljakutsete asjatut uuesti lahendamist.
Headless Chromium
Kasutab tõelist brauserimootorit, et lahendada probleeme, mis blokeerivad tavalisi HTTP-kliente, saavutades kõrgema edukuse määra kaasaegsete robotituvastussüsteemide vastu.
arr Pinu ühilduv
Loomulikult toetatud Jacketti, Prowlarri ja teiste meedia automatiseerimise tööriistade poolt kui esmaklassiline puhverserveri valik Cloudflare'i kaitstud indekseerijate jaoks.
Miks kasutada FlareSolverr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.