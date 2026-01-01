FlareSolverr on spetsialiseeritud puhverserver, mis kasutab peata Chromiumit JavaScripti väljakutsete, CAPTCHA-de ja muude Cloudflare'i ja DDoS-GUARDi rakendatud robotivastaste kaitsemehhanismide automaatseks lahendamiseks. See pakub lihtsat HTTP API-t, mida tööriistad nagu Jackett ja Prowlarr kasutavad kaitstud saitidele juurdepääsuks ilma käsitsi sekkumiseta.

FlareSolverri ise majutamine oma VPS-is tagab pühendatud ressursid peata brauseri toiminguteks, 24/7 kättesaadavuse sinu meedia automatiseerimise virna jaoks ja paremad Cloudflare'i väljakutsete lahendamise edukuse määrad võrreldes elamute IP-aadressidega, mida on tõenäolisem märgistada või piirata.