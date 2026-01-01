EMQX on väga skaleeritav, avatud lähtekoodiga MQTT sõnumivahendaja, mis on loodud IoT, tööstusautomaatika ja reaalajas andmevoogude jaoks. See haldab miljoneid samaaegseid MQTT ühendusi alam-millisekundilise latentsusega ning toetab MQTT 3.1, 3.1.1 ja 5.0 koos MQTT üle WebSocketsi. Sisseehitatud reeglimootor võimaldab sul töödelda, suunata ja teisendada seadmete sõnumeid ilma taustakoodi kirjutamata, ühendudes otse andmebaaside, pilveteenuste ja HTTP lõpp-punktidega.

Kaasasolev veebipaneel pakub põhjalikku haldusliidest klastri seisundi, ühenduste statistika, tellimuste puude ja reeglimootori voogude reaalajas jälgimiseks. EMQX-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma IoT sõnumitaristu üle — puuduvad sõnumipõhised pilvetasud, tarnija lukustus ja täielik nähtavus sinu seadmete kommunikatsioonikihti.