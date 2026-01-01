EMQX juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Suure jõudlusega avatud lähtekoodiga MQTT vahendaja IoT ja reaalajas sõnumside jaoks, millel on sisseehitatud veebihalduspaneel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada EMQX
EMQX on väga skaleeritav, avatud lähtekoodiga MQTT sõnumivahendaja, mis on loodud IoT, tööstusautomaatika ja reaalajas andmevoogude jaoks. See haldab miljoneid samaaegseid MQTT ühendusi alam-millisekundilise latentsusega ning toetab MQTT 3.1, 3.1.1 ja 5.0 koos MQTT üle WebSocketsi. Sisseehitatud reeglimootor võimaldab sul töödelda, suunata ja teisendada seadmete sõnumeid ilma taustakoodi kirjutamata, ühendudes otse andmebaaside, pilveteenuste ja HTTP lõpp-punktidega.
Kaasasolev veebipaneel pakub põhjalikku haldusliidest klastri seisundi, ühenduste statistika, tellimuste puude ja reeglimootori voogude reaalajas jälgimiseks. EMQX-i ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma IoT sõnumitaristu üle — puuduvad sõnumipõhised pilvetasud, tarnija lukustus ja täielik nähtavus sinu seadmete kommunikatsioonikihti.
EMQX peamised omadused
MQTT 5.0 Tugi
Täielik MQTT 5.0 implementatsioon, mis hõlmab seansi aegumist, sõnumi aegumist, põhjuskoode, jagatud tellimusi ja päringu/vastuse mustreid kaasaegsete IoT rakenduste jaoks.
Sisseehitatud reeglimootor
Töötle, filtreeri ja suuna seadme sõnumeid SQL-laadsete reeglite abil, mis edastavad andmeid andmebaasidesse, Kafkasse, HTTP veebihaakidesse või teistesse MQTT vahendajatesse ilma kohandatud koodita.
MQTT üle WebSocketsi
Ühenda veebibrauserid ja JavaScripti kliendid otse EMQX-iga turvaliste WebSocketi ühenduste kaudu, võimaldades reaalajas IoT juhtpaneele ilma eraldi sillata.
Veebi haldamise juhtpaneel
Jälgi ühenduste arvu, tellimuste puid, sõnumite kiiruseid ja reeglimootori jõudlust reaalajas läbi sisseehitatud haldusliidese.
Kõrge samaaegsus
EMQX käitleb miljoneid samaaegseid seadmeühendusi ühel sõlmel, muutes selle sobivaks kõigele alates väikestest koduautomaatika seadistustest kuni suuremahuliste tööstuslike juurutusteni.
Miks kasutada EMQX Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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