Dittofeed on avatud lähtekoodiga alternatiiv Braze'ile ja Iterable'ile, mis on loodud toote- ja turundusmeeskondadele, kes vajavad täielikku kontrolli kliendisõnumite üle ilma sõnumipõhise hinnastamiseta. See võimaldab sul kujundada automatiseeritud teekonna vooge, mida käivitab kasutaja käitumine — sisseelamisseeriad, uuesti kaasamise kampaaniad, tehinguteatised ja palju muud — e-posti, SMS-i, WhatsAppi, Slacki ja mobiilsete tõukemärguannete kanalites.

Dittofeedi ise majutamine hoiab kõik kliendisündmuste andmed, kontaktiloendid ja sõnumiajaloo sinu enda infrastruktuuris. Sa väldid kohapõhiseid ja sõnumipõhiseid tasusid, säilitades samal ajal võimaluse integreerida otse oma andmelaoga, ühendada oma e-posti teenusepakkuja ja järgida andmete asukohapiiranguid.