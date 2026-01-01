Kuni 69% allahindlust Dittofeed tootele

Paigaldage Dittofeed ühe klõpsuga.

Avatud lähtekoodiga kliendisuhtluse platvorm automatiseeritud mitmekanalilise sõnumivahetuse jaoks e-posti, SMS-i, Slacki ja mobiilse tõuketeavituse kaudu.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
7,79/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Paigaldage Dittofeed ühe klõpsuga.

Valige VPS-pakett Dittofeed jaoks

Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Dittofeed

Dittofeed on avatud lähtekoodiga alternatiiv Braze'ile ja Iterable'ile, mis on loodud toote- ja turundusmeeskondadele, kes vajavad täielikku kontrolli kliendisõnumite üle ilma sõnumipõhise hinnastamiseta. See võimaldab sul kujundada automatiseeritud teekonna vooge, mida käivitab kasutaja käitumine — sisseelamisseeriad, uuesti kaasamise kampaaniad, tehinguteatised ja palju muud — e-posti, SMS-i, WhatsAppi, Slacki ja mobiilsete tõukemärguannete kanalites.

Dittofeedi ise majutamine hoiab kõik kliendisündmuste andmed, kontaktiloendid ja sõnumiajaloo sinu enda infrastruktuuris. Sa väldid kohapõhiseid ja sõnumipõhiseid tasusid, säilitades samal ajal võimaluse integreerida otse oma andmelaoga, ühendada oma e-posti teenusepakkuja ja järgida andmete asukohapiiranguid.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Dittofeed peamised omadused

Reisi automatiseerimine

Kujunda mitmeastmelised sõnumivood, mis käivitatakse kasutajasündmuste, ajaviivituste või segmendi liikmelisuse alusel, kasutades visuaalset pukseerimisredaktorit.

Mitmekanaliline kohaletoimetamine

Saada sõnumeid e-posti, SMS-i, mobiili tõuketeavituste, WhatsAppi ja Slacki kaudu ühelt platvormilt, haldamata iga kanali jaoks eraldi teenusepakkujaid.

Käitumuslik segmenteerimine

Loo dünaamilisi sihtrühma segmente reaalajas kasutajasündmuste ja omaduste põhjal, et sihtida õigeid kasutajaid õigel ajal.

Mallide teek

Loo ja versioonista sõnumimalle rikkaliku redaktoriga, seejärel kasuta neid uuesti mitmetes teekondades ja kampaaniates.

Tarneanalüüs

Jälgi avamismäärasid, klikkimismäärasid, konversioone ja edastusvigu teekonna ja kanali kohta, et optimeerida sõnumeid aja jooksul.

Miks kasutada Dittofeed Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

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30-päevane raha tagasi garantii

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