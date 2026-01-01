Paigaldage Dittofeed ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga kliendisuhtluse platvorm automatiseeritud mitmekanalilise sõnumivahetuse jaoks e-posti, SMS-i, Slacki ja mobiilse tõuketeavituse kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dittofeed
Dittofeed on avatud lähtekoodiga alternatiiv Braze'ile ja Iterable'ile, mis on loodud toote- ja turundusmeeskondadele, kes vajavad täielikku kontrolli kliendisõnumite üle ilma sõnumipõhise hinnastamiseta. See võimaldab sul kujundada automatiseeritud teekonna vooge, mida käivitab kasutaja käitumine — sisseelamisseeriad, uuesti kaasamise kampaaniad, tehinguteatised ja palju muud — e-posti, SMS-i, WhatsAppi, Slacki ja mobiilsete tõukemärguannete kanalites.
Dittofeedi ise majutamine hoiab kõik kliendisündmuste andmed, kontaktiloendid ja sõnumiajaloo sinu enda infrastruktuuris. Sa väldid kohapõhiseid ja sõnumipõhiseid tasusid, säilitades samal ajal võimaluse integreerida otse oma andmelaoga, ühendada oma e-posti teenusepakkuja ja järgida andmete asukohapiiranguid.
Dittofeed peamised omadused
Reisi automatiseerimine
Kujunda mitmeastmelised sõnumivood, mis käivitatakse kasutajasündmuste, ajaviivituste või segmendi liikmelisuse alusel, kasutades visuaalset pukseerimisredaktorit.
Mitmekanaliline kohaletoimetamine
Saada sõnumeid e-posti, SMS-i, mobiili tõuketeavituste, WhatsAppi ja Slacki kaudu ühelt platvormilt, haldamata iga kanali jaoks eraldi teenusepakkujaid.
Käitumuslik segmenteerimine
Loo dünaamilisi sihtrühma segmente reaalajas kasutajasündmuste ja omaduste põhjal, et sihtida õigeid kasutajaid õigel ajal.
Mallide teek
Loo ja versioonista sõnumimalle rikkaliku redaktoriga, seejärel kasuta neid uuesti mitmetes teekondades ja kampaaniates.
Tarneanalüüs
Jälgi avamismäärasid, klikkimismäärasid, konversioone ja edastusvigu teekonna ja kanali kohta, et optimeerida sõnumeid aja jooksul.
Miks kasutada Dittofeed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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