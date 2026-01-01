EmbyStat on spetsiaalne analüüsi- ja statistikarakendus Emby ja Jellyfini meediateenritele. See ühendub otse teie meediateenri API-ga, et koguda andmeid teie teegi, vaatamisharjumuste ja serveri jõudluse kohta, esitades teabe visuaalsete armatuurlaudade ja üksikasjalike aruannete kaudu.

EmbyStati juurutamine VPS-is tagab pideva taustaandmete kogumise ja alati kättesaadava analüütika, ilma et see tarbiks ressursse teie meediateenris endas. Püsiv salvestusruum säilitab ajaloolise statistika pikaajaliseks trendianalüüsiks ning ajastatud kogumine hoiab aruanded ajakohasena ilma käsitsi sekkumiseta.