EmbyStati ühe klõpsuga paigaldus.
Statistika ja analüüsi juhtpaneel Emby ja Jellyfini meediaserveritele üksikasjalike teegi ülevaadete ja vaatamisaruannetega.
Valige VPS-pakett EmbyStat jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada EmbyStat
EmbyStat on spetsiaalne analüüsi- ja statistikarakendus Emby ja Jellyfini meediateenritele. See ühendub otse teie meediateenri API-ga, et koguda andmeid teie teegi, vaatamisharjumuste ja serveri jõudluse kohta, esitades teabe visuaalsete armatuurlaudade ja üksikasjalike aruannete kaudu.
EmbyStati juurutamine VPS-is tagab pideva taustaandmete kogumise ja alati kättesaadava analüütika, ilma et see tarbiks ressursse teie meediateenris endas. Püsiv salvestusruum säilitab ajaloolise statistika pikaajaliseks trendianalüüsiks ning ajastatud kogumine hoiab aruanded ajakohasena ilma käsitsi sekkumiseta.
EmbyStat peamised omadused
Raamatukogu statistika
Sinu filmi- ja telesarjade kogu üksikasjalikud jaotused žanri, kvaliteedi, keele ja hinnangu järgi annavad täieliku pildi sinu meediakogust.
Analüütika vaatamine
Jälgi kasutajapõhist vaatamiste ajalugu ja vaatamisharjumusi, paljastades, millist sisu vaadatakse, vaadatakse uuesti või jäetakse lõpetamata.
Duplikaatide tuvastamine
Tuvastab teie teegis duplikaatfailid, aidates tagasi saada salvestusruumi ja hoida korras, hästi organiseeritud kogu.
Serveri tervise jälgimine
Jälgib serveri jõudlusmõõdikuid ja kasutaja tegevust, aidates tuvastada kitsaskohti ja tagada sujuv voogesituse kogemus.
Interaktiivsed diagrammid
Visuaalsed armatuurlauad koos diagrammide ja graafikutega muudavad trendide uurimise ja raamatukogu ülevaadete jagamise kiireks ja lihtsaks.
Miks kasutada EmbyStat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.