Juuruta ITFlow ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga PSA platvorm MSP-dele, mis hõlmab IT dokumentatsiooni, piletihaldust, arveldamist ja kliendihaldust ühes süsteemis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ITFlow
ITFlow on tasuta, avatud lähtekoodiga professionaalsete teenuste automatiseerimise (PSA) platvorm, mis on loodud spetsiaalselt hallatavate teenuste pakkujatele. See koondab IT-dokumentatsiooni, toe piletisüsteemi, arvelduse ja arvete esitamise, kliendihalduse ning infrastruktuuri jälgimise ühte ise majutatud süsteemi – kõrvaldades enamiku MSP-de poolt igapäevaste toimingute tegemiseks kasutatavate eraldi tööriistade hajutatud virna.
ITFlow ise majutamine VPS-il annab sinu ettevõttele täieliku omandiõiguse iga kliendi kirje, mandaadi ja finantsdokumendi üle, ilma tehnikupõhiste litsentsitasudeta või kolmandate osapoolte SaaS-i müüjate poolt hoitavate andmeteta. Esimesel juurdepääsul juhendab seadistusviisard sind ettevõtte profiili ja administraatori konto loomisel, enne kui süsteem avaneb klienditööks.
ITFlow peamised omadused
IT dokumentatsiooni keskus
Tsentraliseeri kliendi varad, ligipääsud, domeenid, SSL-sertifikaadid ja võrgudokumentatsioon otsitavasse, struktureeritud teadmusbaasi.
Piletisüsteem ja kasutajatugi
Halda tugipileteid loomisest lahendamiseni e-kirjade piletiteks parsimise, SLA jälgimise ja tehniku tööaja registreerimisega.
Arveldamine ja arved
Koosta hinnapakkumisi, saada arveid, jälgi kulusid ja jälgi tulusid sisseehitatud raamatupidamise armatuurlaualt ilma eraldi arveldustööriistata.
Domeeni ja SSL hoiatused
Jälgib automaatselt kliendi domeenide ja SSL-sertifikaatide aegumiskuupäevi ning saadab teavitusi enne, kui uuendamised kriitiliseks muutuvad.
Kliendiportaal
Kliendid logivad sisse bränditud iseteenindusportaali, et vaadata oma avatud tugipileteid, jagatud dokumente ja arveid.
Tarnija ja litsentside jälgimine
Salvesta tarkvaralitsentsid, tarnijate kontaktid ja uuendamise kuupäevad koos kliendi varadega, millele need kuuluvad.
Miks kasutada ITFlow Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.