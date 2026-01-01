ITFlow on tasuta, avatud lähtekoodiga professionaalsete teenuste automatiseerimise (PSA) platvorm, mis on loodud spetsiaalselt hallatavate teenuste pakkujatele. See koondab IT-dokumentatsiooni, toe piletisüsteemi, arvelduse ja arvete esitamise, kliendihalduse ning infrastruktuuri jälgimise ühte ise majutatud süsteemi – kõrvaldades enamiku MSP-de poolt igapäevaste toimingute tegemiseks kasutatavate eraldi tööriistade hajutatud virna.

ITFlow ise majutamine VPS-il annab sinu ettevõttele täieliku omandiõiguse iga kliendi kirje, mandaadi ja finantsdokumendi üle, ilma tehnikupõhiste litsentsitasudeta või kolmandate osapoolte SaaS-i müüjate poolt hoitavate andmeteta. Esimesel juurdepääsul juhendab seadistusviisard sind ettevõtte profiili ja administraatori konto loomisel, enne kui süsteem avaneb klienditööks.