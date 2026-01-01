Paigaldage Dashy ühe klõpsuga paigaldus.
Väga kohandatav ise majutatud juhtpaneel kõigi oma teenuste, järjehoidjate ja vidinate korraldamiseks ühes kohas.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dashy
Dashy on ise majutatav isiklik juhtpaneel, mis annab sulle kauni, kohandatava avalehe kõikidele sinu teenustele, rakendustele ja järjehoidjatele. Sadade sisseehitatud ikoonide, ulatusliku vidinate ökosüsteemi ja visuaalse konfiguratsiooniredaktoriga saad luua kohandatud liidese ilma YAML-faile redigeerimata. Reaalajas olekukontrollid jälgivad sinu teenuseid pidevalt, nii et sa tead alati, mis töötab ja mis mitte.
Dashy ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu juhtpaneel on saadaval 24/7 igast seadmest, kusjuures kõik konfiguratsiooniandmed on sinu kontrolli all. Puuduvad liitumistasud, kasutuspiirangud ja kolmandate osapoolte juurdepääs sinu infrastruktuuri topoloogiale — lihtsalt kiire ja privaatne sisenemispunkt kõigele, mida sa käitad.
Dashy peamised omadused
Teenuse oleku jälgimine
Kontrollib pidevalt, kas teie teenused on võrgus, ja kuvab reaalajas olekuindikaatoreid, et saaksite katkestused koheselt märgata.
Visuaalne konfiguratsiooni redaktor
Muuda oma juhtpaneeli paigutust, sektsioone ja elemente punkt-ja-kliki liidese kaudu, puudutamata YAML-i konfiguratsioonifaile.
Rikkalik vidinate ökosüsteem
Lisa ilmateateid, RSS-vooge, süsteemi statistikat, kellasid ja kümneid teisi vidinaid, et muuta juhtpaneel infokeskuseks.
Ulatuslik ikooniteek
Sisaldab üle 400 eelkonfigureeritud teenuseikooni ja toetab kohandatud ikoone, hoides sinu juhtpaneeli visuaalselt järjepidevana ja kergesti navigeeritavana.
Mitme lehe tugi
Korralda teenuseid mitmel lehel ja jaotises, muutes suure hulga rakenduste haldamise praktiliseks ja segadusevabaks.
Miks kasutada Dashy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.