Dashy on ise majutatav isiklik juhtpaneel, mis annab sulle kauni, kohandatava avalehe kõikidele sinu teenustele, rakendustele ja järjehoidjatele. Sadade sisseehitatud ikoonide, ulatusliku vidinate ökosüsteemi ja visuaalse konfiguratsiooniredaktoriga saad luua kohandatud liidese ilma YAML-faile redigeerimata. Reaalajas olekukontrollid jälgivad sinu teenuseid pidevalt, nii et sa tead alati, mis töötab ja mis mitte.

Dashy ise majutamine sinu VPS-is tähendab, et sinu juhtpaneel on saadaval 24/7 igast seadmest, kusjuures kõik konfiguratsiooniandmed on sinu kontrolli all. Puuduvad liitumistasud, kasutuspiirangud ja kolmandate osapoolte juurdepääs sinu infrastruktuuri topoloogiale — lihtsalt kiire ja privaatne sisenemispunkt kõigele, mida sa käitad.