COPS (Calibre OPDS PHP Server) on kiire, ainult lugemiseks mõeldud alternatiiv sisseehitatud Calibre sisuserverile. See pakub olemasolevat Calibre teeki — standardset metadata.db faili — lihtsa HTML-liidese kaudu brauseritele ja OPDS-voo kaudu e-lugeritele nagu Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ja Marvin. Kuna see töötab tavalise PHP-ga ja sellel puudub oma andmebaas, püsib see tagasihoidlikul riistvaral tundlik ja käivitub sekunditega.

COPS-i ise majutamine VPS-is annab mobiilsetele e-lugeritele kiire kataloogi lõpp-punkti, ilma et peaks Calibre töölaua eksemplari töös hoidma, ja sobib loomulikult kokku Calibre-Webiga kasutajatele, kes soovivad ainult lugemiseks mõeldud avalikku kataloogi, mis on eraldi nende täielikust haldusliidesest.