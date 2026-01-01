Juuruta COPS ühe klõpsuga.
Kergekaaluline PHP OPDS ja HTML server sinu Calibre e-raamatukogu jaoks, optimeeritud jagatud majutusele ja madala ressursiga seadistustele.
Valige VPS-pakett COPS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) on kiire, ainult lugemiseks mõeldud alternatiiv sisseehitatud Calibre sisuserverile. See pakub olemasolevat Calibre teeki — standardset
metadata.db faili — lihtsa HTML-liidese kaudu brauseritele ja OPDS-voo kaudu e-lugeritele nagu Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ja Marvin. Kuna see töötab tavalise PHP-ga ja sellel puudub oma andmebaas, püsib see tagasihoidlikul riistvaral tundlik ja käivitub sekunditega.
COPS-i ise majutamine VPS-is annab mobiilsetele e-lugeritele kiire kataloogi lõpp-punkti, ilma et peaks Calibre töölaua eksemplari töös hoidma, ja sobib loomulikult kokku Calibre-Webiga kasutajatele, kes soovivad ainult lugemiseks mõeldud avalikku kataloogi, mis on eraldi nende täielikust haldusliidesest.
COPS peamised omadused
Kohalik OPDS voog
Sisseehitatud OPDS 1.1 kataloog, et mobiilsed lugemisrakendused saaksid sinu Calibre teegist otsekohe sirvida, otsida ja alla laadida.
Loeb Calibre metadata.db-d
Osutab otse samale SQLite andmebaasile, mida Calibre kasutab — ei mingit importimist, ei mingit dubleeritud teeki, ei mingit sünkroonimisetappi.
Kerge jalajälg
Puhas PHP ilma välise andmebaasita, nii et see püsib kiire väikestel VPS-pakettidel ja haldab teeke tuhandete pealkirjadega.
Brauserisisene lugeja
Loeb EPUB-faile otse brauseris Monocle'i kaudu, nii saavad kasutajad raamatuid proovida ilma neid esmalt alla laadimata.
Kohandatud teemad ja konfiguratsioon
Reguleeritav eksemplaripõhiselt läbi
local.php — vali teema, määra lehe suurus, piira juurdepääsu või ava korraga mitu andmebaasi.
Miks kasutada COPS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.