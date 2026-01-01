Paigalda Flipt ühe klõpsuga.
Ise majutatav funktsioonilippude haldusplatvorm Git-põhise salvestusruumi ja täiustatud sihtimisvõimalustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Flipt
Flipt on avatud lähtekoodiga funktsioonilippude haldamise platvorm, mis annab arendusmeeskondadele täieliku kontrolli oma väljalaskeprotsessi üle. See võimaldab teil salvestada lipukonfiguratsioone oma koodi kõrval Giti repositooriumides, integreerudes koodiülevaatuse töövoogudega, mida teie meeskond juba kasutab. Veebiliides muudab lippude loomise, kasutajasegmentide määratlemise ja protsendipõhiste väljalasete konfigureerimise kättesaadavaks kõigile meeskonnaliikmetele ilma koodimuudatuste või uuesti juurutamiseta.
Flipti ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku funktsioonilipu loogika ja kasutaja sihtimise andmed täielikult teie infrastruktuuris, tagades vastavuse turvapoliitikatele ja välistades tarnija lukustuse. Saate samad võimalused, mis kommertslikud funktsioonilipu teenused, murdosa hinnaga.
Flipt peamised omadused
Git-põhine salvestusruum
Salvesta funktsioonilipu konfiguratsioonid oma Giti repositooriumidesse, andes sulle versioonihalduse, koodi ülevaatuse ja auditi ajaloo iga muudatuse kohta.
Täpsem sihtimine
Määra kasutajasegmendid kohandatud atribuutidega, et juurutada funktsioone konkreetsetele rühmadele enne täielikku väljalaset.
Protsentuaalsed väljalasked
Järk-järgult vabasta funktsioone protsendile kasutajatest, vähendades riski ja võimaldades andmepõhiseid otsuseid enne täielikku juurutamist.
REST ja gRPC APIs
Põhjalikud API-d ja kliendi SDK-d populaarsete keelte jaoks võimaldavad igal rakendusel lippe hinnata minimaalse latentsusega.
Mitme keskkonna tugi
Halda eraldi lipukonfiguratsioone arendus-, lavastus- ja tootmiskeskkondade jaoks ühest eksemplarist.
Miks kasutada Flipt Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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