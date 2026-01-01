Flipt on avatud lähtekoodiga funktsioonilippude haldamise platvorm, mis annab arendusmeeskondadele täieliku kontrolli oma väljalaskeprotsessi üle. See võimaldab teil salvestada lipukonfiguratsioone oma koodi kõrval Giti repositooriumides, integreerudes koodiülevaatuse töövoogudega, mida teie meeskond juba kasutab. Veebiliides muudab lippude loomise, kasutajasegmentide määratlemise ja protsendipõhiste väljalasete konfigureerimise kättesaadavaks kõigile meeskonnaliikmetele ilma koodimuudatuste või uuesti juurutamiseta.

Flipti ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku funktsioonilipu loogika ja kasutaja sihtimise andmed täielikult teie infrastruktuuris, tagades vastavuse turvapoliitikatele ja välistades tarnija lukustuse. Saate samad võimalused, mis kommertslikud funktsioonilipu teenused, murdosa hinnaga.