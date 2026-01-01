Juuruta MistServer ühe klõpsuga.
Täisfunktsionaalne, avatud lähtekoodiga meedia tööriistakomplekt stabiilsete interneti voogedastusrakenduste loomiseks ja edastamiseks suures ulatuses.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MistServer
MistServer on avatud lähtekoodiga, täisfunktsionaalne voogedastuse meediatööriistakomplekt, mis on loodud interneti voogedastusrakenduste loomiseks. See toetab laia valikut sisend- ja väljundprotokolle – sealhulgas RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ja RTSP – võimaldades sul meediat vastu võtta, töödelda ja edastada mis tahes mängijale või seadmele. Sisseehitatud veebiliides pordil 4242 pakub täielikku serveri konfiguratsiooni, voogude haldust ja reaalajas jälgimist ilma lisatööriistadeta.
Loodud arendajatele, kes loovad üle-the-top (OTT) voogedastusrakendusi, on MistServer kerge, modulaarne ja tasuta kasutamiseks mis tahes eesmärgil, sealhulgas ärilisel otstarbel. Isemajutus oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma voogedastuse infrastruktuuri üle ilma vaatajatasude või kolmandate osapoolte sõltuvusteta.
MistServer peamised omadused
Mitmeprotokolli tugi
Võta vastu ja edasta vooge üle RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ja RTSP ühest serverist ilma pistikprogrammi konfiguratsioonita.
Veebipõhine seadistus
Vooge saab seadistada, sisendeid hallata ja serveri jõudlust jälgida sisseehitatud veebiliidesest, ilma käsurea ligipääsuta.
Madala viivitusega voogedastus
SRT ja WebRTC väljundvalikud võimaldavad sekundialust voogedastust otseülekannete ja interaktiivsete rakenduste jaoks.
OTT Rakendus valmis
Loodud arendajatele, kes ehitavad OTT voogedastusplatvorme, haldab MistServer meedia edastuskihti, et saaksid keskenduda oma rakendusele.
Modulaarne arhitektuur
Eemalda kasutamata protokolli binaarfailid serveri jalajälje vähendamiseks, jättes alles ainult voogesitusprotokollid, mida sinu rakendus vajab.
Miks kasutada MistServer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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