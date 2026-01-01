MistServer on avatud lähtekoodiga, täisfunktsionaalne voogedastuse meediatööriistakomplekt, mis on loodud interneti voogedastusrakenduste loomiseks. See toetab laia valikut sisend- ja väljundprotokolle – sealhulgas RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ja RTSP – võimaldades sul meediat vastu võtta, töödelda ja edastada mis tahes mängijale või seadmele. Sisseehitatud veebiliides pordil 4242 pakub täielikku serveri konfiguratsiooni, voogude haldust ja reaalajas jälgimist ilma lisatööriistadeta.

Loodud arendajatele, kes loovad üle-the-top (OTT) voogedastusrakendusi, on MistServer kerge, modulaarne ja tasuta kasutamiseks mis tahes eesmärgil, sealhulgas ärilisel otstarbel. Isemajutus oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma voogedastuse infrastruktuuri üle ilma vaatajatasude või kolmandate osapoolte sõltuvusteta.